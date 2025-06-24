Анастасия Волочкова объяснила, почему не намерена дарить своей 19-летней дочери квартиру

24 июня 2025, 10:05

Анастасия Волочкова: у Ариадны есть отец, который может подарить ей квартиру

Анастасия Волочкова (Фото: Радио 1)

В середине апреля бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова выдала замуж единственную дочь Ариадну. Шикарное торжество балерина оплатила сама, однако отметила, что на квартиру молодожены должны заработать сами.





В подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1» Волочкова призналась, что у нее сложнейшие отношения с родственниками по крови.



«Мне они звонят, только когда нужны деньги или решить какой-то вопрос. Матери я подарила квартиру, она благодаря мне объездила весь мир. Арише я квартиру покупать не буду, у нее есть отец, который поднялся на отнятых у меня деньгах. Тем более у Ариши есть муж, они сами должны заработать на квартиру. В 19 с половиной лет я уже была прима-балериной и подарила квартиру матери. Игорь (Вдовин — прим. ред) не участвовал в свадьбе дочери, за все платила я сама. Некоторые детали были сделаны по бартеру за мое имя», — объяснила артистка.