Концерт Агутина в «Лужниках»: билеты за 630 тысяч рублей и строгие требования райдера
В конце июля в столичном комплексе «Лужники» пройдет долгожданный концерт известного певца и композитора Леонида Агутина. Стоимость билетов на это мероприятие варьируется от 3 до 630 тысяч рублей, что свидетельствует о значительном подорожании цен за последние месяцы, сообщает издание «Абзац».
Кроме того, Агутин готов выступить на частных мероприятиях, но его гонорар составляет внушительные 7 миллионов рублей. Организаторы концерта предупреждают, что к этой сумме следует добавить еще 1 миллион рублей на дополнительные расходы.
Райдера артиста остается неизменным: в его гримерке должны быть качественные алкогольные напитки — шотландское вино и виски 12-летней выдержки, а также рыбная и фруктовая нарезки, горячий обед и ужин за счет заказчика. Особое внимание уделяется условиям проживания: в гостиничном номере должен быть полный блэкаут.
Не менее требовательны и музыканты Агутина. В их гримерной необходимо обеспечить достаточное количество еды, три бутылки вина, три бутылки пива и кефир. Все блюда должны быть представлены в ресторанной подаче.
Важно отметить, что за несоблюдение условий райдера организаторы могут столкнуться с неустойкой в полном размере гонорара, а небольшие отступления могут привести к штрафам.
Читайте также: