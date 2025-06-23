Концерт Агутина в «Лужниках»: билеты за 630 тысяч рублей и строгие требования райдера

23 июня 2025, 14:30

Цена билетов на июльский концерт Агутина в «Лужниках» достигает 630 тысяч рублей

Леонид Агутин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В конце июля в столичном комплексе «Лужники» пройдет долгожданный концерт известного певца и композитора Леонида Агутина. Стоимость билетов на это мероприятие варьируется от 3 до 630 тысяч рублей, что свидетельствует о значительном подорожании цен за последние месяцы, сообщает издание «Абзац».