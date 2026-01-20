Анастасия Волочкова отмечает 50-летний юбилей: кого из старых друзей позвала «Королева шпагата» и почему на празднике не будет ее родных?
Анастасии Волочковой — 50 лет. За ее плечами не просто карьера, а яркий путь, полный публичных драм, громких увольнений, пикантных съемок и разладов с самыми близкими людьми. На юбилей она ждет друзей и поклонников, однако на празднике не будет ни ее матери, ни дочери. Как живая легенда русского балета, прославившаяся своими шпагатами и несгибаемым характером, стала главной героиней медийных войн и кем окружила себя к полувековому рубежу — в материале «Радио 1».
Увольнение из Большого театраПосле звездного старта в Мариинке и перехода в Большой театр в 90-х, где она блистала в «Лебедином озере», карьера Волочковой рухнула в 2003 году. Новый директор Анатолий Иксанов не продлил контракт, сославшись на проблемы с физической формой, которые якобы мешали партнерам ее поднимать.
Анастасия Волочкова парировала, что в Большом театре ее «заказали» с подачи влиятельного бывшего возлюбленного Сулеймана Керимова — танцовщиков вынудили подписать заявление об отказе сотрудничать с ней.
«Я был свидетелем чудовищной травли, которую развернули против Насти. Я первый, кто с ней танцевал в Москве. Однажды меня попросили соврать перед камерами, что я не могу поднять Волочкову. Я отказался. Тогда это попросили сделать моего педагога, угрожали ему. Потом эти люди отомстили мне за отказ, — рассказывал Николай Цискаридзе на шоу «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым*».Суд признал увольнение незаконным, но это не помогло. Балерина ушла в сольные проекты, но об обиде не забыла: в 2022-2023 годах она подала иски, требуя с Большого театра 95 миллионов рублей, которые ей не заплатили за 18 лет работы.
Собчак и личные границыЕще один затяжной конфликт связан с Ксенией Собчак. После истории с общим возлюбленным Вячеславом Лейбманом, неприязнь разожглась с новой силой после интервью, которое Собчак брала в доме балерины. Волочкова обвинила ведущую в нарушении личных границ.
«Сеня, я тебя пустила и в дом, и в баню... Если бы я была тебе не интересна, то ты не паразитировала бы на моем имени столько лет… Твои выпады в мой адрес — они были понятны, потому что тебе нужен был пиар», — высказалась Волочкова в программе «Привет, Андрей».Она также заявила, что съемочная группа несогласованно установила прослушку, хотя Собчак это опровергла.
Видео с Джигурдой и фото с БасковымЛичная жизнь Волочковой часто становилась достоянием общественности. В начале 2024 года в Сеть слили видео, на котором Никита Джигурда в порыве страстного танца стягивает с балерины домашние брюки. Волочкова посчитала, что это он опубликовал скандальный ролик ради хайпа, и назвала актера предателем. Однако его жена Марина Анисина заверяла, что контент выложил без спроса бывший водитель Джигурды. Скоро станет известно, можно ли считать анонсированное Волочковой появление артиста на ее юбилее знаком примирения.
Еще один яркий медийный след оставили ее отношения с Николаем Басковым. Их совместные каникулы на Мальдивах в 2012 году сопровождались жаркими фотосессиями в океане, когда артисты дарили другу страстные поцелуи.
«Мы спокойно там зажигали. Это было фантастическое, романтическое путешествие. Я никогда его не смогу забыть», — с ностальгией вспоминала балерина.Был ли это роман или такой пиар-ход — неизвестно, но их дружба однозачно прошла проверку временем.
«Отношения с Колей нельзя сравнить ни с кем, ни с одним другим человеком», — говорила Волочкова.
Семейный разлад и «люди по духу»К юбилею Анастасия готовила концерт, загорала на Мальдивах и красила волосы. Однако на празднике не будет ни ее матери Тамары Антоновны, ни дочери Ариадны, которая недавно вышла замуж.
С мамой ссора нарастающая и длительная — после потери мужа женщина растила дочь как проект, лезла в ее личную жизнь и, поговаривают, даже приложила руку к ее расставанию с олигархом Сулейманом Керимовым. Волочкова не раз обвиняла родительницу в манипуляциях и использовании ради финансовой выгоды — мол, та никогда ей не звонила просто так. А отношения с дочерью стали натянутыми после ее свадьбы.
«Ариадна меня вообще заблокировала, мама тоже. Очень сложные отношения у меня с близкими по крови. Но в моей жизни есть люди, которые близки мне по духу настолько, что они гораздо ближе мне, чем кровные родственники», — с горечью констатировала Волочкова в беседе с изданием «Стархит».Среди этих «близких по духу» на юбилее ждали Рому Жукова, жену Отара Кушанашвили, Ольгу Фролову, Дмитрия Торина, Таню Тузову и других. Также среди заявленных гостей — давний друг Волочковой, с которым она долгое время была в ссоре, Никита Джигурда.