Анастасия Волочкова отмечает 50-летний юбилей: кого из старых друзей позвала «Королева шпагата» и почему на празднике не будет ее родных?

20 января 2026, 14:03

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Анастасии Волочковой — 50 лет. За ее плечами не просто карьера, а яркий путь, полный публичных драм, громких увольнений, пикантных съемок и разладов с самыми близкими людьми. На юбилей она ждет друзей и поклонников, однако на празднике не будет ни ее матери, ни дочери. Как живая легенда русского балета, прославившаяся своими шпагатами и несгибаемым характером, стала главной героиней медийных войн и кем окружила себя к полувековому рубежу — в материале «Радио 1».





Содержание Увольнение из Большого театра Собчак и личные границы Видео с Джигурдой и фото с Басковым Семейный разлад и «люди по духу»

Увольнение из Большого театра

«Я был свидетелем чудовищной травли, которую развернули против Насти. Я первый, кто с ней танцевал в Москве. Однажды меня попросили соврать перед камерами, что я не могу поднять Волочкову. Я отказался. Тогда это попросили сделать моего педагога, угрожали ему. Потом эти люди отомстили мне за отказ, — рассказывал Николай Цискаридзе на шоу «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым*».

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Собчак и личные границы

«Сеня, я тебя пустила и в дом, и в баню... Если бы я была тебе не интересна, то ты не паразитировала бы на моем имени столько лет… Твои выпады в мой адрес — они были понятны, потому что тебе нужен был пиар», — высказалась Волочкова в программе «Привет, Андрей».

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Видео с Джигурдой и фото с Басковым

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Мы спокойно там зажигали. Это было фантастическое, романтическое путешествие. Я никогда его не смогу забыть», — с ностальгией вспоминала балерина.

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

«Отношения с Колей нельзя сравнить ни с кем, ни с одним другим человеком», — говорила Волочкова.

Семейный разлад и «люди по духу»

«Ариадна меня вообще заблокировала, мама тоже. Очень сложные отношения у меня с близкими по крови. Но в моей жизни есть люди, которые близки мне по духу настолько, что они гораздо ближе мне, чем кровные родственники», — с горечью констатировала Волочкова в беседе с изданием «Стархит».