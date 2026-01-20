«Знаменитый шпагат балерины»: Озвучен гонорар Волочковой за частное выступление
Гонорар Анастасии Волочковой за шоу со шпагатом достигает 2,5 млн рублей
Стоимость выступления балерины Анастасии Волочковой на частных мероприятиях доходит до 2-2,5 миллионов рублей. Цена зависит от формата программы. Об этом рассказал продюсер Артур Якобсон.
Он уточнил, что базовая ставка частного выступления Волочковой составляет порядка миллиона рублей. Однако, если заказчик желает увидеть знаменитый шпагат балерины, то стоимость увеличивается вдвое. При этом итоговая сумма обсуждается индивидуально, исходя из пожеланий клиента.
«В регионах экс-балерина выступает на творческих вечерах и встречах, где реалистичный гонорар составляет 300–500 тысяч рублей. Участие Волочковой в телепроектах обходится дешевле — в среднем около 200 тысяч рублей. Более крупные рекламные контракты возможны, но встречаются редко из-за репутационных факторов», — отметил Якобсон в разговоре с «Постньюс».
Он добавил, что Волочкову редко зовут на частные мероприятия. В основном предложения поступают от малоизвестных блогеров для пиара. При этом они готовы заплатить не более 500 тысяч рублей.
В свою очередь продюсер Павел Рудченко рассказал, что ранее выступления Волочковой были ориентированы и на детей. Однако на сегодняшний день более востребован публичный образ бывшей примы, а не ее профессиональная деятельность.