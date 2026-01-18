«Меня достало»: Анастасия Волочкова раскрыла причину давней ссоры с Джигурдой
Анастасия Волочкова объяснила причину ссоры с Никитой Джигурдой
Анастасия Волочкова рассказала детали конфликта с Никитой Джигурдой. Её слова приводит издание «КП».
Ссора произошла после утечки в интернет личного видео артистов. Тогда Волочкова полностью прекратила общение с музыкантом.
«Просто был момент, когда меня достало, что он всё время пытался меня использовать и хайповать на моём имени», — пояснила балерина.Следует отметить, что перед своим 50-летием Анастасия восстановила отношения со многими. Но с самыми близкими — матерью и дочерью — примириться не вышло.
«Не удалось и не получилось. Их не будет на моём юбилее», — отметила Волочкова.Ранее Анастасия Волочкова заявила, что готова оставить балет ради пения.