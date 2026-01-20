Волочкова призналась, что почти ничего не ест со времен балетного училища

20 января 2026, 07:29

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Балерина Анастасия Волочкова сделала неожиданное заявление в интервью РИА Новости. Артистка призналась, что почти не ест с тех пор, как поступила в балетное училище.