Волочкова призналась, что почти ничего не ест со времен балетного училища
Балерина Анастасия Волочкова сделала неожиданное заявление в интервью РИА Новости. Артистка призналась, что почти не ест с тех пор, как поступила в балетное училище.
С самого начала учебы она поставила перед собой цель оставаться стройной. Во время обучения мама готовила для дочери овощные котлеты, исключая муку. Анастасия строго следила за своим рационом.
Сейчас её утренний завтрак состоит из яйца всмятку или овощного супа. Вечером она предпочитает лишь салатные листья или белок от двух яиц. Иногда помощница уговаривает её попробовать вареную курицу или сашими.
Анастасия Волочкова — балерина, исполнившая ведущие партии в Мариинском и Большом театрах, заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов.
