Анастасия Волочкова впервые рассказала про партнерские роды с Игорем Вдовиным

Анастасия Волочкова: Игорь Вдовин присутствовал на рождении Ариадны
Анастасия Волочкова (Фото: Радио 1)

Балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала об опыте партнерских родов со своим бывшим супругом Игорем Вдовиным. По ее словам, в последние недели беременности она поехала на экскурсию в роддом. Балерина обратила внимание на женщин, которые ходили в больничных сорочках, и решила, что одежду для себя закажет у дизайнера.



«Когда я увидела женщин в родовых блоках, я ужаснулась: их сорочки, какие-то шапки на голове, бахилы. Я пошла в отдельную палату, завезла туда плакаты, картины, чтобы было уютно. У дизайнера я заказала две сорочки. Я приехала красивая и подготовленная», — поделилась балерина в подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1».
По признанию Волочковой, родила она быстро, без единого аппарата и уколов. Кроме того, на родах присутствовал ее супруг Игорь Вдовин.

«Игорь присутствовал на родах, они длились 3 часа. Игорь был и на родах тех детей, которые родились до Ариадны. Он уже был подготовлен».
Балерина добавила, она всегда хотела, чтобы у нее родилась дочь.
Анастасия Хохлова

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