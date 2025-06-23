Анастасия Волочкова впервые рассказала про партнерские роды с Игорем Вдовиным
Анастасия Волочкова: Игорь Вдовин присутствовал на рождении Ариадны
Балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала об опыте партнерских родов со своим бывшим супругом Игорем Вдовиным. По ее словам, в последние недели беременности она поехала на экскурсию в роддом. Балерина обратила внимание на женщин, которые ходили в больничных сорочках, и решила, что одежду для себя закажет у дизайнера.
«Когда я увидела женщин в родовых блоках, я ужаснулась: их сорочки, какие-то шапки на голове, бахилы. Я пошла в отдельную палату, завезла туда плакаты, картины, чтобы было уютно. У дизайнера я заказала две сорочки. Я приехала красивая и подготовленная», — поделилась балерина в подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1».По признанию Волочковой, родила она быстро, без единого аппарата и уколов. Кроме того, на родах присутствовал ее супруг Игорь Вдовин.
«Игорь присутствовал на родах, они длились 3 часа. Игорь был и на родах тех детей, которые родились до Ариадны. Он уже был подготовлен».Балерина добавила, она всегда хотела, чтобы у нее родилась дочь.