ANNA ASTI, NILETTO, Полина Гагарина и другие звезды на VK Fest-2025: в Москве пройдет главное событие лета
Самый популярный городской open-air в России и одно из главных событий лета — VK Fest состоится в Москве 19 и 20 июля. Фестиваль пройдет в парке «Лужники». Яркое музыкальное представление объединит не только столицу и Санкт-Петербург, но также Челябинск, Сириус и Казань. В первый день, 19 июля, на Синей сцене выступят Полина Гагарина, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Три дня дождя, Элджей, ХЛЕБ, IOWA, «Комната культуры», а также артисты nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS.
На Белой сцене зрителей порадуют Хаски, Jakone, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag, BLIZKEY, Минаева, ICEGERGERT и DK. Фиолетовая сцена примет NEMIGA, Marytale, POLINA CHILI, Егора Сесарева, мартин, Armich и забей, лерочка.
20 июля на Синей сцене выступят Лолита, ZOLOTO, NILETTO, Big Baby Tape, Клава Кока, Джиган, MONA, ELMAN, TONI и «несекретный» гость — один из самых ожидаемых артистов фестиваля, которого чаще всего просили зрители в сообществах VK Fest. На Белой сцене выступят Тося Чайкина, Markul, Сироткин, Дора, LIL KRYSTALLL, Lida, JANAGA и CAPTOWN. На Фиолетовой сцене зрителей ждут Элли на маковом поле, Beautiful Boys, Свят, Лилая, passmurny, Leroo и Baby Cute.
Приобрести билеты на VK Fest можно удобным способом на официальном сайте фестиваля — vkfest.ru.
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