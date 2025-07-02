ANNA ASTI, NILETTO, Полина Гагарина и другие звезды на VK Fest-2025: в Москве пройдет главное событие лета

02 июля 2025, 11:13

Фестиваль VK Fest пройдет в Москве 19 и 20 июля

Анна Асти (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Самый популярный городской open-air в России и одно из главных событий лета — VK Fest состоится в Москве 19 и 20 июля. Фестиваль пройдет в парке «Лужники». Яркое музыкальное представление объединит не только столицу и Санкт-Петербург, но также Челябинск, Сириус и Казань. В первый день, 19 июля, на Синей сцене выступят Полина Гагарина, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Три дня дождя, Элджей, ХЛЕБ, IOWA, «Комната культуры», а также артисты nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS.