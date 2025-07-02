Ксения Бородина снова уехала в отпуск и спровоцировала разговоры о беременности

02 июля 2025, 08:04

Ксения Бородина (Фото: Telegram-канал @borodylia0803)

Ксения Бородина вновь привлекла внимание поклонников, отправившись в отпуск сразу после возвращения с Алтая. На этот раз звезда отправилась в путешествие вместе с семьей: супругом Николаем Сердюковым, его дочерью, матерью и дочками Марусей и Теоной.