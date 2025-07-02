Ксения Бородина снова уехала в отпуск и спровоцировала разговоры о беременности
Ксения Бородина вновь привлекла внимание поклонников, отправившись в отпуск сразу после возвращения с Алтая. На этот раз звезда отправилась в путешествие вместе с семьей: супругом Николаем Сердюковым, его дочерью, матерью и дочками Марусей и Теоной.
Однако не состав путешественников стал главным предметом обсуждения, а загадочные фотографии из аэропорта, которые Бородина опубликовала в социальных сетях. Некоторые подписчики начали активно обсуждать возможность беременности телеведущей, основываясь на ее неоднозначной подписи к снимкам.
Напомним, что Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова 3 июня 2025 года в Москве. Это третий брак 42-летней ведущей, ранее она была замужем за предпринимателями Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. Интригующие намеки в ее постах только подогревают интерес к личной жизни Ксении, и поклонники с нетерпением ждут новых обновлений.
Ксения Бородина — российская телеведущая, актриса, диджей и бизнесвумен. Она наиболее известна как ведущая реалити-шоу «Дом-2».
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