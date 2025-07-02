Сысоева развеяла слухи о романе с Тимуром Батрутдиновым

Надежда Сысоева ( Instagram* @inadenka )

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева ответила на провокационный вопрос фанатов о ее отношениях с Тимуром Батрутдиновым.



Девушка подчеркнула, что их связывает исключительно дружба и работа, отметив, что общаться с Тимуром ей очень приятно.

«Наши отношения всегда были наполнены теплом, потому что Тимур — очень позитивный и хороший человек. Я искренне надеюсь, что он встретит свою любовь», — написала она в соцсетях.

*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
Виктория Иванченко

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