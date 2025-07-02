Сысоева развеяла слухи о романе с Тимуром Батрутдиновым

02 июля 2025, 10:25

Надежда Сысоева ( Instagram* @inadenka )

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева ответила на провокационный вопрос фанатов о ее отношениях с Тимуром Батрутдиновым.





Девушка подчеркнула, что их связывает исключительно дружба и работа, отметив, что общаться с Тимуром ей очень приятно.





«Наши отношения всегда были наполнены теплом, потому что Тимур — очень позитивный и хороший человек. Я искренне надеюсь, что он встретит свою любовь», — написала она в соцсетях.