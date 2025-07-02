Агутин тайно выдал старшую дочь замуж за иностранца

02 июля 2025, 09:37

Певец Николай Агутин: внучка Полина вышла замуж в Лондоне за француза

Леонид Агутин (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)

Старшая дочь Леонида Агутина тайно вышла замуж в Лондоне за француза арабского происхождения по имени Жуан. Об этом в беседе с изданием kp.ru сообщил дедушка Полины, поэт-песенник Николай Агутин.