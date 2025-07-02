Агутин тайно выдал старшую дочь замуж за иностранца
Певец Николай Агутин: внучка Полина вышла замуж в Лондоне за француза
Старшая дочь Леонида Агутина тайно вышла замуж в Лондоне за француза арабского происхождения по имени Жуан. Об этом в беседе с изданием kp.ru сообщил дедушка Полины, поэт-песенник Николай Агутин.
Николай Петрович выразил мнение, что в скором времени 29-летняя Полина обрадует родственников пополнением в семье. Он напомнил, что недавно девушка получила в подарок от отца квартиру за границей.
Младшую внучку, 25-летнюю Елизавету, Агутин-старший назвал отличным музыкантом. У девушки есть молодой человек — коллега по группе по имени Джон. Пара вместе уже больше двух лет.
*Запрещен в РФ
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