Скандальный роман с Шульгиным, анорексия и выкидыш: почему звезда «Фабрики звезд» Юлия Михальчик хочет уйти в монастырь?
Певице и композитору Юлии Михальчик 2 февраля исполняется 41 год. Бронзовая финалистка третьей «Фабрики звёзд», покорившая зрителей своим голосом и обаянием, прошла непростой путь. Её карьеру сопровождали громкий роман с продюсером, тяжёлый развод, уход со сцены и возвращение уже в новом качестве. Как сложилась судьба певицы после громкого успеха и что наполняет её жизнь сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Юлии МихальчикЮлия появилась на свет 2 февраля 1985 года в дружной и любящей семье Жанны и Сергея Михальчик. Родители жили в городе Сланцы Ленинградской области. Почти с рождения девочка проявляла особый интерес к пению, поэтому Михальчик привели в музыкальную школу даже раньше, чем в общеобразовательную.
Во время обучения шестилетняя Юлия в первый раз вышла на сцену с забавной песенкой «Кис-кис мяу! Вот и вся музыка» и с того момента поняла, что станет артисткой. Папа и мама, как вспоминала потом Михальчик, поддержали ее стремление, и дочь всегда прислушивалась к их мнению.
«Сама к себе я отношусь критично. И мои родители относятся так же ко всему, что я делаю. Они очень объективные люди. Папа вообще строгий. Оба — моя лакмусовая бумажка, моя фокус-группа. Мне кажется, это правильно. Кто еще должен говорить правду, как не родители», — отмечала певица.
В десятилетнем возрасте мама Михальчик отвезла ее на музыкальный конкурс в Санкт-Петербург. Это была первая большая сцена для будущей артистки в рамках детского фестиваля «Саманта».
Ее выступление так сильно впечатлило жюри, что в скором времени девочку пригласили вне кастинга в детский хор радио и телевидения Пятого канала. Несколько лет вместе с коллективом Михальчик выступала на различных сценах, участвовала во всевозможных музыкальных конкурсах. Потом Юлия завоевала Гран-при фестиваля «Звонкие голоса», затем у нее появились призы «Янтарной звезды» из Юрмалы, «Голосов мира» из Нарвы, фестиваля «Молодой Петербург».
В начале 2000-х шестнадцатилетняя Михальчук завоевала победу и Гран-при в «Кумирах ХХI века». Спустя год певица стала солисткой группы Korone из Санкт-Петербурга. С этим коллективом она записала три песни: «Это не любовь», «Ночной блюз», «Синие глаза». Совместная работа оказалось недолгой, девушка училась в выпускном классе и захотела на некоторое время сфокусироваться на образовании.
Получив аттестат и серебряную медаль, Михальчик поступила в питерский университет профсоюзов, чтобы заняться изучением PR-технологий. Девушку отчислили после первого курса из-за систематических прогулов. Однако у Юлии на то была причина, ее пригласили на канал ТНТ в качестве ведущей молодежной передачи.
«Во время учебы в университете я выступала на всех творческих мероприятиях и вела утреннюю программу для молодежи на ТНТ. За это мне полагалась скидка на обучение, я очень хотела, чтобы родителям не надо было платить за мою учебу. Я была отличницей, кроме того, успевала расписывать все подводки к рубрикам с семи до девяти утра ежедневно и сама же вела этот проект», — делилась Михальчик.
Певица все же получила высшее образование в Российском Государственном гуманитарном университете по той же специальности, а работа на телевидении сделала ее узнаваемой, что способствовало приглашению Михальчик на проект «Фабрика звезд-3», который и принес ей настоящую славу.
«Фабрика звезд» и роман с продюсеромОсенью 2003 года продюсер Александр Шульгин предложил Юлии поучаствовать в проекте «Фабрика звезд-3». Как отмечала исполнительница, поначалу она сомневалась, но все же приехала в Москву.
Первый запомнившийся хит, который записала Михальчик во время «Фабрики», была песня «Птица» — за нее исполнительница удостоилась «Золотого граммофона». Публике запомнилась юная артистка с проникновенным голосом, при поддержке зрителей и покровительстве Шульгина (для Юлии композитор написал, по ее словам, шесть песен) она попала в финал и завоевала «бронзу».
«Он меня больше всех муштровал. Я единственная могла записываться в студии ночами до слез, работала над пластикой. Он лепил меня», — подчеркивала Михальчик.
Однако Шульгин стал для Юлии не только проводником в мир шоу-бизнеса, но и возлюбленным.
«Я предлагаю тебе руку по жизни», — сказал Шульгин Михальчик в финале проекта.
Отношения с продюсером, который недавно со скандалом развелся с Аллой Перфиловой (Валерией), находился в самом разгаре, поэтому Юлия восприняла его слова как предложение брака и потом заявила о скорой свадьбе.
Но Шульгин, будучи к тому же на двадцать лет старше Михальчик, не поддержал идею похода в ЗАГС, уточняя, что его предложение относилось к совместной работе. Путешествие в Египет с возлюбленным принесло еще одно разочарование. Юлия рассказывала, что в поездке Александр вел себя очень агрессивно (сам продюсер опровергает слова девушки).
«Александр хотел, чтобы я поплавала с маской, а я отказалась. Помню, даже расплакалась из-за того, что он меня заставлял. Тогда Александр меня схватил за лицо, и это стало точкой. В тот момент я поняла, что все. В творчестве я еще могла мириться с каким-то давлением, но в реальности — нет. Я же живой человек», — вспомнила Михальчик.
Потом Юлия поняла, что не хочет продолжать отношения с продюсером.
После окончания проекта и разрыва с Александром у Юлии на нервной почве развилась анорексия. Михальчик боялась набрать вес даже от глотка воды. В ситуацию вмешались родители. Они приехали в столицу и перевезли Юлию, которая тогда весила сорок килограммов, в госпиталь Военно-медицинской академии. В течение месяца медики старались восстановить здоровье исполнительницы. Последующие месяцы Михальчик принимала антидепрессанты, а потом сама себе их отменила, чтобы «не превращаться в овощ», как поделилась в одном из интервью.
Карьера Михальчик после «Фабрики звезд»В 2004 году Михальчик снова вышла на сцену при поддержке продюсерского центра Виктора Дробыша. Там же исполнительница трудилась над первым сольным альбомом «Если придет зима…», ставшим хитом продаж 2006 года. В радиоэфирах появились ее песни «Со льдом» и особенно понравившаяся публике «Лебедь белая».
В 2008 году Михальчик захотела поучаствовать в «Евровидении», но удача тогда улыбнулась Диме Билану. В то время она приняла приглашение композитора Игоря Демарина и спела партию Шарлотты в рок-опере «Парфюмер». В 2011-2013 годах Михальчик выпустила третий альбом и более десяти новых песен.
В 2013 году Михальчик побеседовала с журналистами и поделилась, что собирается вернуться на сцену. Однако случилось все ровно наоборот: исполнительница ушла в тень на целых шесть лет. У нее появился сын, материнство стало для нее первоочередной задачей.
«Обидней не реализовать себя как мама к 35 годам, а не отсутствие популярности», — подчеркивала Юлия.
Зарабатывала Михальчик тем, что выступала с гастролями (преимущественно в странах СНГ) и на корпоративах.
Личная жизнь Юлии МихальчикПосле тяжелого разрыва с Александром Шульгиным Юлия какое-то время сторонилась отношений, потом она недолго встречалась с исполнителем Евгением Анегиным, а в 2009 году познакомилась с Владимиром Гоевым, бизнесменом. По словам Михальчик, молодой человек был так красив, что она даже робела перед ним. Два года встреч завершились браком и надеждами Юлии на крепкую и счастливую семью.
Через некоторое время на Михальчик обрушилось несчастье — она потеряла ребенка. Кровотечение началось 31 декабря. Тогда срок беременности был 4,5 месяца.
«Меня привезли в больницу, а врачей не было. У всей страны праздники! В итоге ко мне все-таки пришел очень опытный врач. Тогда было два варианта: либо сохранить плод с помощью сильных медикаментов, либо смириться с выкидышем. В первом случае был риск того, что малыш родится нездоровым, поэтому я выбрала второй вариант. В родовой рыдала, поскольку понимала, что потеряю ребенка», — отмечала певица.
Через шесть месяцев артистка снова была в положении, в этот раз беременность прошла спокойно. Однако после появления на свет сына Александра отношения с супругом ухудшились. Владимир начал вести себя неадекватно: нередко где-то пропадал, не отвечал на звонки. Однажды Юлия в очередной раз набрала номер мужа, но трубку подняла незнакомая женщина.
«Это был конец. Честно, я не представляла, как жить дальше. Конечно, измена — это не самое страшное. У нас бывало такое, что просто страшно рассказывать. Криминальная хроника», — говорила звезда.
Когда ребенку исполнилось три года, Юлия подала на развод. Потом в одной из бесед с журналистами она объясняла свое решение тем, что супруг очень неправильно себя вел в семейной жизни.
Юлия Михальчик повторно вышла замуж в 2022 году, а весной 2024 года родила дочь. Её супруг, личность которого она сознательно не афиширует, занимается бизнесом и, по словам певицы, даёт ей чувство надёжности и поддержки.
Юлия Михальчик сейчасВ настоящее время Юлия продолжает выпускать песни, но подчеркивает, что делает это для удовольствия, а не для огромного заработка.
«Я хочу жить, радоваться жизни и наблюдать за тем, как растёт мой ребёнок. Заниматься любимым делом без особых взлётов. Я хочу получать удовольствие от жизни. Не хочу работать на износ», — уточняла Михальчук.
Сыну певицы Александру уже 12 лет, и он хотел бы в дальнейшем заниматься музыкой. Юлия рассказывала, что не желает такой судьбы своему ребёнку.
В конце 2022 года исполнительница попала в число гостей передачи с Андреем Малаховым. Темой эфира были хиты 2000-х. Тогда Михальчик поделилась, что мечтает петь в церковном хоре и стремится достичь этой цели.
А в 2023 году певица дала интервью каналу «Спас», в котором рассказала, что так хорошо, как в храме, она не чувствует себя нигде. Каждое воскресенье она ходит туда, и на гастролях первым делом посещает святые места. Кроме этого, Михальчик хотела бы уйти в монастырь, однако пока ей необходимо вырастить сына, которого Юлия назвала в честь святого.
«Я к храму, как к дому отношусь. Я люблю находиться наедине в храме. Я не принимаю мир, в котором всё наизнанку. Сейчас настолько важна вера, чтобы хоть как-то сдерживать людей», — откровенничала артистка.