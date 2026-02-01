Достижения.рф

Скандальный роман с Шульгиным, анорексия и выкидыш: почему звезда «Фабрики звезд» Юлия Михальчик хочет уйти в монастырь?

Юлия Михальчик (Фото: Instagram* /@mikhalchikyuliya)

Певице и композитору Юлии Михальчик 2 февраля исполняется 41 год. Бронзовая финалистка третьей «Фабрики звёзд», покорившая зрителей своим голосом и обаянием, прошла непростой путь. Её карьеру сопровождали громкий роман с продюсером, тяжёлый развод, уход со сцены и возвращение уже в новом качестве. Как сложилась судьба певицы после громкого успеха и что наполняет её жизнь сегодня, читайте в материале «Радио 1».



Детство и юность Юлии Михальчик

Юлия появилась на свет 2 февраля 1985 года в дружной и любящей семье Жанны и Сергея Михальчик. Родители жили в городе Сланцы Ленинградской области. Почти с рождения девочка проявляла особый интерес к пению, поэтому Михальчик привели в музыкальную школу даже раньше, чем в общеобразовательную.

Во время обучения шестилетняя Юлия в первый раз вышла на сцену с забавной песенкой «Кис-кис мяу! Вот и вся музыка» и с того момента поняла, что станет артисткой. Папа и мама, как вспоминала потом Михальчик, поддержали ее стремление, и дочь всегда прислушивалась к их мнению.

«Сама к себе я отношусь критично. И мои родители относятся так же ко всему, что я делаю. Они очень объективные люди. Папа вообще строгий. Оба — моя лакмусовая бумажка, моя фокус-группа. Мне кажется, это правильно. Кто еще должен говорить правду, как не родители», — отмечала певица.

В десятилетнем возрасте мама Михальчик отвезла ее на музыкальный конкурс в Санкт-Петербург. Это была первая большая сцена для будущей артистки в рамках детского фестиваля «Саманта».

Юлия Михальчик и Жанна Михальчик (Фото: Instagram* /@mikhalchikyuliya)
Ее выступление так сильно впечатлило жюри, что в скором времени девочку пригласили вне кастинга в детский хор радио и телевидения Пятого канала. Несколько лет вместе с коллективом Михальчик выступала на различных сценах, участвовала во всевозможных музыкальных конкурсах. Потом Юлия завоевала Гран-при фестиваля «Звонкие голоса», затем у нее появились призы «Янтарной звезды» из Юрмалы, «Голосов мира» из Нарвы, фестиваля «Молодой Петербург».

В начале 2000-х шестнадцатилетняя Михальчук завоевала победу и Гран-при в «Кумирах ХХI века». Спустя год певица стала солисткой группы Korone из Санкт-Петербурга. С этим коллективом она записала три песни: «Это не любовь», «Ночной блюз», «Синие глаза». Совместная работа оказалось недолгой, девушка училась в выпускном классе и захотела на некоторое время сфокусироваться на образовании.

Получив аттестат и серебряную медаль, Михальчик поступила в питерский университет профсоюзов, чтобы заняться изучением PR-технологий. Девушку отчислили после первого курса из-за систематических прогулов. Однако у Юлии на то была причина, ее пригласили на канал ТНТ в качестве ведущей молодежной передачи.

«Во время учебы в университете я выступала на всех творческих мероприятиях и вела утреннюю программу для молодежи на ТНТ. За это мне полагалась скидка на обучение, я очень хотела, чтобы родителям не надо было платить за мою учебу. Я была отличницей, кроме того, успевала расписывать все подводки к рубрикам с семи до девяти утра ежедневно и сама же вела этот проект», — делилась Михальчик.

Певица все же получила высшее образование в Российском Государственном гуманитарном университете по той же специальности, а работа на телевидении сделала ее узнаваемой, что способствовало приглашению Михальчик на проект «Фабрика звезд-3», который и принес ей настоящую славу.

«Фабрика звезд» и роман с продюсером

Осенью 2003 года продюсер Александр Шульгин предложил Юлии поучаствовать в проекте «Фабрика звезд-3». Как отмечала исполнительница, поначалу она сомневалась, но все же приехала в Москву.

Первый запомнившийся хит, который записала Михальчик во время «Фабрики», была песня «Птица» — за нее исполнительница удостоилась «Золотого граммофона». Публике запомнилась юная артистка с проникновенным голосом, при поддержке зрителей и покровительстве Шульгина (для Юлии композитор написал, по ее словам, шесть песен) она попала в финал и завоевала «бронзу».

«Он меня больше всех муштровал. Я единственная могла записываться в студии ночами до слез, работала над пластикой. Он лепил меня», — подчеркивала Михальчик.

Однако Шульгин стал для Юлии не только проводником в мир шоу-бизнеса, но и возлюбленным.

«Я предлагаю тебе руку по жизни», — сказал Шульгин Михальчик в финале проекта.

Юлия Михальчик и Александр Шульгин (Фото: Instagram* /@mikhalchikyuliya)
Отношения с продюсером, который недавно со скандалом развелся с Аллой Перфиловой (Валерией), находился в самом разгаре, поэтому Юлия восприняла его слова как предложение брака и потом заявила о скорой свадьбе.

Но Шульгин, будучи к тому же на двадцать лет старше Михальчик, не поддержал идею похода в ЗАГС, уточняя, что его предложение относилось к совместной работе. Путешествие в Египет с возлюбленным принесло еще одно разочарование. Юлия рассказывала, что в поездке Александр вел себя очень агрессивно (сам продюсер опровергает слова девушки).

«Александр хотел, чтобы я поплавала с маской, а я отказалась. Помню, даже расплакалась из-за того, что он меня заставлял. Тогда Александр меня схватил за лицо, и это стало точкой. В тот момент я поняла, что все. В творчестве я еще могла мириться с каким-то давлением, но в реальности — нет. Я же живой человек», — вспомнила Михальчик.

Потом Юлия поняла, что не хочет продолжать отношения с продюсером.

После окончания проекта и разрыва с Александром у Юлии на нервной почве развилась анорексия. Михальчик боялась набрать вес даже от глотка воды. В ситуацию вмешались родители. Они приехали в столицу и перевезли Юлию, которая тогда весила сорок килограммов, в госпиталь Военно-медицинской академии. В течение месяца медики старались восстановить здоровье исполнительницы. Последующие месяцы Михальчик принимала антидепрессанты, а потом сама себе их отменила, чтобы «не превращаться в овощ», как поделилась в одном из интервью.

Карьера Михальчик после «Фабрики звезд»

Юлия Михальчик (Фото: Instagram* /@mikhalchikyuliya)
В 2004 году Михальчик снова вышла на сцену при поддержке продюсерского центра Виктора Дробыша. Там же исполнительница трудилась над первым сольным альбомом «Если придет зима…», ставшим хитом продаж 2006 года. В радиоэфирах появились ее песни «Со льдом» и особенно понравившаяся публике «Лебедь белая».

В 2008 году Михальчик захотела поучаствовать в «Евровидении», но удача тогда улыбнулась Диме Билану. В то время она приняла приглашение композитора Игоря Демарина и спела партию Шарлотты в рок-опере «Парфюмер». В 2011-2013 годах Михальчик выпустила третий альбом и более десяти новых песен.

В 2013 году Михальчик побеседовала с журналистами и поделилась, что собирается вернуться на сцену. Однако случилось все ровно наоборот: исполнительница ушла в тень на целых шесть лет. У нее появился сын, материнство стало для нее первоочередной задачей.

«Обидней не реализовать себя как мама к 35 годам, а не отсутствие популярности», — подчеркивала Юлия.

Зарабатывала Михальчик тем, что выступала с гастролями (преимущественно в странах СНГ) и на корпоративах.

Личная жизнь Юлии Михальчик

После тяжелого разрыва с Александром Шульгиным Юлия какое-то время сторонилась отношений, потом она недолго встречалась с исполнителем Евгением Анегиным, а в 2009 году познакомилась с Владимиром Гоевым, бизнесменом. По словам Михальчик, молодой человек был так красив, что она даже робела перед ним. Два года встреч завершились браком и надеждами Юлии на крепкую и счастливую семью.

Через некоторое время на Михальчик обрушилось несчастье — она потеряла ребенка. Кровотечение началось 31 декабря. Тогда срок беременности был 4,5 месяца.

«Меня привезли в больницу, а врачей не было. У всей страны праздники! В итоге ко мне все-таки пришел очень опытный врач. Тогда было два варианта: либо сохранить плод с помощью сильных медикаментов, либо смириться с выкидышем. В первом случае был риск того, что малыш родится нездоровым, поэтому я выбрала второй вариант. В родовой рыдала, поскольку понимала, что потеряю ребенка», — отмечала певица.

Тут подпись документа

Через шесть месяцев артистка снова была в положении, в этот раз беременность прошла спокойно. Однако после появления на свет сына Александра отношения с супругом ухудшились. Владимир начал вести себя неадекватно: нередко где-то пропадал, не отвечал на звонки. Однажды Юлия в очередной раз набрала номер мужа, но трубку подняла незнакомая женщина.

«Это был конец. Честно, я не представляла, как жить дальше. Конечно, измена — это не самое страшное. У нас бывало такое, что просто страшно рассказывать. Криминальная хроника», — говорила звезда.

Когда ребенку исполнилось три года, Юлия подала на развод. Потом в одной из бесед с журналистами она объясняла свое решение тем, что супруг очень неправильно себя вел в семейной жизни.

Юлия Михальчик повторно вышла замуж в 2022 году, а весной 2024 года родила дочь. Её супруг, личность которого она сознательно не афиширует, занимается бизнесом и, по словам певицы, даёт ей чувство надёжности и поддержки.

Юлия Михальчик сейчас

В настоящее время Юлия продолжает выпускать песни, но подчеркивает, что делает это для удовольствия, а не для огромного заработка.

«Я хочу жить, радоваться жизни и наблюдать за тем, как растёт мой ребёнок. Заниматься любимым делом без особых взлётов. Я хочу получать удовольствие от жизни. Не хочу работать на износ», — уточняла Михальчук.

Сыну певицы Александру уже 12 лет, и он хотел бы в дальнейшем заниматься музыкой. Юлия рассказывала, что не желает такой судьбы своему ребёнку.

Юлия Михальчик (Фото: Instagram* /@mikhalchikyuliya)
В конце 2022 года исполнительница попала в число гостей передачи с Андреем Малаховым. Темой эфира были хиты 2000-х. Тогда Михальчик поделилась, что мечтает петь в церковном хоре и стремится достичь этой цели.

А в 2023 году певица дала интервью каналу «Спас», в котором рассказала, что так хорошо, как в храме, она не чувствует себя нигде. Каждое воскресенье она ходит туда, и на гастролях первым делом посещает святые места. Кроме этого, Михальчик хотела бы уйти в монастырь, однако пока ей необходимо вырастить сына, которого Юлия назвала в честь святого.

«Я к храму, как к дому отношусь. Я люблю находиться наедине в храме. Я не принимаю мир, в котором всё наизнанку. Сейчас настолько важна вера, чтобы хоть как-то сдерживать людей», — откровенничала артистка.

Читайте также:

Стажер 1

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0