01 февраля 2026, 12:20

Юлия Михальчик (Фото: Instagram* /@mikhalchikyuliya)

Певице и композитору Юлии Михальчик 2 февраля исполняется 41 год. Бронзовая финалистка третьей «Фабрики звёзд», покорившая зрителей своим голосом и обаянием, прошла непростой путь. Её карьеру сопровождали громкий роман с продюсером, тяжёлый развод, уход со сцены и возвращение уже в новом качестве. Как сложилась судьба певицы после громкого успеха и что наполняет её жизнь сегодня, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Юлии Михальчик «Фабрика звезд» и роман с продюсером Карьера Михальчик после «Фабрики звезд» Личная жизнь Юлии Михальчик Юлия Михальчик сейчас

Детство и юность Юлии Михальчик

«Сама к себе я отношусь критично. И мои родители относятся так же ко всему, что я делаю. Они очень объективные люди. Папа вообще строгий. Оба — моя лакмусовая бумажка, моя фокус-группа. Мне кажется, это правильно. Кто еще должен говорить правду, как не родители», — отмечала певица.

Юлия Михальчик и Жанна Михальчик (Фото: Instagram* /@mikhalchikyuliya)

«Во время учебы в университете я выступала на всех творческих мероприятиях и вела утреннюю программу для молодежи на ТНТ. За это мне полагалась скидка на обучение, я очень хотела, чтобы родителям не надо было платить за мою учебу. Я была отличницей, кроме того, успевала расписывать все подводки к рубрикам с семи до девяти утра ежедневно и сама же вела этот проект», — делилась Михальчик.

«Фабрика звезд» и роман с продюсером

«Он меня больше всех муштровал. Я единственная могла записываться в студии ночами до слез, работала над пластикой. Он лепил меня», — подчеркивала Михальчик.

«Я предлагаю тебе руку по жизни», — сказал Шульгин Михальчик в финале проекта.

Юлия Михальчик и Александр Шульгин (Фото: Instagram* /@mikhalchikyuliya)

«Александр хотел, чтобы я поплавала с маской, а я отказалась. Помню, даже расплакалась из-за того, что он меня заставлял. Тогда Александр меня схватил за лицо, и это стало точкой. В тот момент я поняла, что все. В творчестве я еще могла мириться с каким-то давлением, но в реальности — нет. Я же живой человек», — вспомнила Михальчик.

Карьера Михальчик после «Фабрики звезд»

Юлия Михальчик (Фото: Instagram* /@mikhalchikyuliya)

«Обидней не реализовать себя как мама к 35 годам, а не отсутствие популярности», — подчеркивала Юлия.

Личная жизнь Юлии Михальчик

«Меня привезли в больницу, а врачей не было. У всей страны праздники! В итоге ко мне все-таки пришел очень опытный врач. Тогда было два варианта: либо сохранить плод с помощью сильных медикаментов, либо смириться с выкидышем. В первом случае был риск того, что малыш родится нездоровым, поэтому я выбрала второй вариант. В родовой рыдала, поскольку понимала, что потеряю ребенка», — отмечала певица.

«Это был конец. Честно, я не представляла, как жить дальше. Конечно, измена — это не самое страшное. У нас бывало такое, что просто страшно рассказывать. Криминальная хроника», — говорила звезда.

Юлия Михальчик сейчас

«Я хочу жить, радоваться жизни и наблюдать за тем, как растёт мой ребёнок. Заниматься любимым делом без особых взлётов. Я хочу получать удовольствие от жизни. Не хочу работать на износ», — уточняла Михальчук.

Юлия Михальчик (Фото: Instagram* /@mikhalchikyuliya)

«Я к храму, как к дому отношусь. Я люблю находиться наедине в храме. Я не принимаю мир, в котором всё наизнанку. Сейчас настолько важна вера, чтобы хоть как-то сдерживать людей», — откровенничала артистка.