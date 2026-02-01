Семён Слепаков* разместил более 25 млн рублей на вкладах в российских банках
Комик Семён Слепаков* разместил средства на вкладах в российских банках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сумма вложений составила 25,7 миллиона рублей, на которых он заработал около двух миллионов.
Известно, что 46-летний артист, который сейчас живёт в Израиле и имеет гражданство этой страны, продолжает пользоваться услугами российских финансовых организаций.
Ранее сообщалось, что Слепаков* рассматривает возможность отказа от политических песен для выступлений на корпоративах в России. Помимо этого, в конце 2025 года стоимость его контрактов снизилась на 1,5 миллиона рублей из-за снижения спроса.
Ранее стало известно, что оперная певица Анна Нетребко прекратила предпринимательскую деятельность в РФ.
