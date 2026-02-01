«Не вижу связи»: Алёна Водонаева шокировала заявлением об оценках сына
Алёна Водонаева рассказала, почему не наказывает сына за плохие оценки в школе
Телеведущая Алёна Водонаева вновь подняла тему, которая часто вызывает дискуссии среди родителей. В личном блоге она рассказала о своём отношении к школьным оценкам 15-летнего сына. Водонаева отметила, что никогда не ругала ребёнка за низкие баллы.
Блогер спросила у аудитории, наказывают ли в их семьях детей за невысокие отметки, после чего изложила свою точку зрения. Алёна заявила, что не видит прямой зависимости между цифрами в дневнике и реальными знаниями или личностным потенциалом ученика.
«Для меня нет связи знаний, глубины, масштаба личности человека с его оценками от учителей», — написала она.При этом Водонаева уточнила, что не отрицает важность обучения как такового. Она признала, что по некоторым дисциплинам, где нужны точность и системность, в их семье предъявляют серьёзные требования. Однако телеведущая считает ошибочной практику, когда оценки становятся инструментом давления на ребёнка.