«Рекламный трюк»: Андрей Губин раскрыл детали скандала с квартирой Долиной
Певец Андрей Губин призвал не осуждать Ларису Долину из-за истории с квартирой
Певец Андрей Губин в интервью Woman.ru призвал не осуждать народную артистку Ларису Долину из-за ситуации с недвижимостью.
Губин признался, что сначала думал о рекламном трюке, но позже изменил мнение. Он говорил с продюсером Игорем Крутым, который подтвердил, что Долина столкнулась с мошенниками и потеряла деньги.
Артист усомнился, что певица могла организовать схему по умышленной продаже и возврату квартиры через суд.
«Она не мошенница, а певица», — подчеркнул Губин.Он отметил, что многие сейчас злорадствуют, и призвал людей поставить себя на её место.
«Я знаю Долину, это мощная женщина <…> Она настоящая женщина-вамп, скала! Я знаю её характер и думаю, что она в состоянии защитить себя», — заявил певец.Ранее стало известно, что Ларису Долину преследуют новые неприятности после скандала с квартирой.