«Рекламный трюк»: Андрей Губин раскрыл детали скандала с квартирой Долиной

01 февраля 2026, 09:20

Певец Андрей Губин призвал не осуждать Ларису Долину из-за истории с квартирой

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певец Андрей Губин в интервью Woman.ru призвал не осуждать народную артистку Ларису Долину из-за ситуации с недвижимостью.





Губин признался, что сначала думал о рекламном трюке, но позже изменил мнение. Он говорил с продюсером Игорем Крутым, который подтвердил, что Долина столкнулась с мошенниками и потеряла деньги.



Артист усомнился, что певица могла организовать схему по умышленной продаже и возврату квартиры через суд.

«Она не мошенница, а певица», — подчеркнул Губин.

«Я знаю Долину, это мощная женщина <…> Она настоящая женщина-вамп, скала! Я знаю её характер и думаю, что она в состоянии защитить себя», — заявил певец.