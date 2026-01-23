Апартаменты в ОАЭ, роскошный особняк в Подмосковье и ферма: как брачный договор решит судьбу недвижимости Джигана и Самойловой?
Скандальный развод Джигана и Оксаны Самойловой превратился в масштабный имущественный спор, где на кону – дома, квартиры, зарубежные апартаменты и сотни миллионов рублей. Ключевым камнем преткновения стал брачный договор, который одна сторона считает законным, а другая – подписанным в «уязвимом состоянии». Подробнее о том, что происходит у пары и какой недвижимостью они владеют – в материале «Радио 1».
Развод Джигана и Самойловой после 13 лет брака
Оксана Самойлова подала заявление на развод с рэпером Джиганом (Денисом Устименко) в октябре прошлого года после 13 лет брака. Пара познакомилась в 2009 году, спустя три года сыграла свадьбу. За время совместной жизни у них родилось четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид.
17 ноября мировой суд в Москве дал супругам два месяца на примирение. Тогда Самойлова заявила, что не готова сохранять брак, в то время как Джиган публично выражал надежду на восстановление семьи. Очередное заседание состоялось 19 января, однако развод так и не был оформлен — процедуру приостановил брачный договор, подписанный супругами в 2020 году.
Условия брачного договора
Согласно условиям брачного договора, всё нажитое в браке имущество после развода должно отойти Оксане Самойловой. Именно этот пункт стал причиной затяжного судебного конфликта.
Представители Джигана настаивают, что документ был подписан в период, когда артист проходил лечение и принимал лекарства, а значит, находился в «уязвимом состоянии» и не мог в полной мере осознавать последствия своих действий.
Особняк в подмосковном «Шато Соверен»
Центральным объектом имущественного спора стал загородный дом в элитном подмосковном посёлке «Шато Соверен».
По одной информации, супруги владеют домом площадью около 750 квадратных метров, купленным в 2018 году в ипотеку. Его стоимость оценивается примерно в 155 миллионов рублей, и именно в этом доме семья жила вместе с детьми.
По данным SHOT, на Джигана оформлен куда более масштабный объект — трёхэтажный особняк площадью почти 1300 м² с участком в 22 сотки. Внутри — хамам, кинотеатр, камин, кабинет, тренажёрный зал, дизайнерский ремонт и отделка из дорогих материалов. Дом вместе с участком оценивается более чем в 350 миллионов рублей.
Московские квартиры «на Джиге»
В списке недвижимости, оформленной на рэпера, фигурируют и три квартиры в Москве:
- однокомнатная квартира площадью 34 м² в Войковском районе, приобретённая в 2015 году и оцениваемая примерно в 12 миллионов рублей;
- похожая квартира площадью 36 м² в Хорошёвском районе, стоимостью около 16 миллионов рублей;
- двухкомнатная квартира 63 м² в районе Очаково-Матвеевское, оформленная в 2018 году, стоимостью около 25 миллионов рублей.
Зарубежные апартаменты и инвестиции в ОАЭ
В Дубае у Джигана и Самойловой есть квартира площадью 121 квадратный метр, приобретённая за 36 миллионов рублей. Позже Самойлова купила ещё одни апартаменты рядом с морем — уже в инвестиционных целях. Их стоимость оценивается в 13 миллионов рублей.
Пансионат, ферма и планы на будущее
Отдельной строкой в разделе имущества значится заброшенный советский пансионат, который находится в собственности Самойловой. Его стоимость оценивают в 45 миллионов рублей.
При этом в других источниках говорится о ферме стоимостью около 100 миллионов рублей, которую также относят к совместным активам пары. Именно на этом объекте блогер планировала реализовать семейный проект, связанный с детским отдыхом.
Автомобили и сумма всего имущества
Кроме недвижимости, в перечень имущества попадают и люксовые автомобили. В частности, упоминается Volkswagen Multivan, купленный в 2018 году, стоимость которого сейчас оценивается примерно в четыре миллиона рублей.
По информации на октябрь 2025 года, общее совместно нажитое имущество Самойловой и Джигана оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Однако более свежие данные и оценки SHOT говорят о суммах, превышающих 400 миллионов рублей, если учитывать все объекты недвижимости, автомобили и участки.
Как Джиган может аннулировать брачный договор?
Адвокат артиста Сергей Жорин в беседе с aif.ru пояснил, что «уязвимое состояние» — не единственный пункт, который можно учитывать для признания брачного договора не имеющим законной силы.
«Есть и другие основания для признания брачного договора недействительным. В частности, когда условия брачного договора ставят одну из сторон в крайне неблагоприятное положение. Что такое “крайне неблагоприятное положение” – закон не расшифровывает в виде списка, поэтому суды оценивают обстоятельства конкретного дела. В практике в эту зону чаще попадают конструкции, когда один супруг фактически полностью лишается результата совместной жизни», — пояснил Жорин.
Юрист Иван Соловьев добавил, что брачный договор можно оспорить и по другим основаниям:
«Брачный контракт можно признать недействительным по тем же основаниям, что и любой другой договор. Это заключение его под давлением, принуждением, шантажом, под влиянием обмана или угрозой жизни и здоровью. При этом данные обстоятельства должны быть подтверждены вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу».
Также, по его словам, договор могут признать недействительным, если человек «в момент заключения сделки не был способен понимать значение своих действий или руководить ими», либо если условия ставят одного из супругов в «крайне неблагоприятное положение».
«Схема Джигана» как новый прецедент
Соловьёв не исключил, что попытка оспорить брачный договор может войти в практику под неофициальным названием «схема Джигана».
«Правовые основания для иска найти нетрудно. Главное, чтобы суд признал их соответствующими действительности и достаточными для принятия справедливого решения. Действия Джигана в сфере семейного законодательства по признанию брачного договора недействительным в случае успеха рискуют стать “схемой Джигана” по аналогии со "схемой Долиной"», — отметил юрист.
Напомним, что под «схемой Долиной» понимают ситуацию, когда бывший владелец после сделки пытается признать её недействительной под сомнительными предлогами.
Судьба недвижимости не предопределена
Пока брак официально не расторгнут, а брачный договор остаётся в силе, судьба особняков, квартир и зарубежных апартаментов остаётся неопределённой. Итоговое решение суда может не только определить, кому достанется недвижимость Джигана и Самойловой, но и создать новый прецедент для громких разводов в российском шоу-бизнесе.