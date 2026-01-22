Увела мужа Алсу и страдала послеродовой депрессией: как складывается судьба модели Анастасии Решетовой и почему она рассталась с Тимати?
Модели Анастасии Решетовой 23 января исполняется 30 лет. Её имя известно широкой аудитории благодаря титулу 1-й вице-мисс Россия 2014 года, бурным отношениям с рэпером Тимати, громким конфликтам и многочисленным слухам вокруг её личной жизни. О том, что известно о ее романе с музыкантом, как она вступила в открытый конфликт с бывшей свекровью и что сказала про Алсу, — в материале «Радио 1».
Биография Анастасии Решетовой: жёсткая дисциплина и строгий отецАнастасия Решетова родилась 23 января 1996 года в Москве. Её маме на тот момент было 16 лет. Позже в семье появилась младшая сестра Насти Валентина. Семейная история будущей модели оказалась непростой: у отца диагностировали тяжёлое заболевание, он оказался в больнице, не мог обеспечивать семью, и все обязанности легли на мать.
Спустя время здоровье Григория Решетова стало лучше, однако перенесённая болезнь заметно изменила атмосферу в семье — мужчина стал раздражительным и срывался на близких. Несмотря на конфликты, супруги не спешили разводиться, чтобы не травмировать детей. Уже позже, когда дочери подросли, пара всё же рассталась, а девочки остались жить с отцом.
Спустя годы Решетова признавалась, что строгое воспитание полковника в отставке сформировало её характер, хотя подростком она тяжело переносила дисциплину и контроль.
«Он злился, что я поздно приходила домой, на меня обращают внимание мальчики, я крашусь, ношу платья. Отец переживал, ему это не нравилось. Он вообще всю жизнь хотел мальчика. У меня пацанский характер. Если бы я жила с мамой, я была бы другой», — говорила Анастасия.
Тяжелые школьные годы и одиночествоБудущая модель вспоминала, что в детстве не считалась красавицей — слишком высокая и слишком худощавая, она нередко становилась объектом насмешек сверстников. Однажды её даже избили, но жаловаться участница конкурса красоты не стала.
«Мы редко собираемся вместе. Мне не звонят каждый день и не спрашивают, как дела. У меня в воспоминаниях в большинстве только неприятные события. Мне не уделяли достаточно внимания в подростковом возрасте, и свои неприятные эмоции я переживала сама. Мне не к кому было прийти и сказать: "Мам, меня сейчас подловили девочки, одна держала за голову, а другая коленкой в лицо била"», — вспоминала Решетова.С отцом отношения усугубились в подростковом возрасте, когда он ругал дочь за любую мелочь. Как только появилась возможность, Настя ушла из дома и решила получить образование. Девушка мечтала стать журналистом и поступить в МГУ, но не прошла, после чего подала документы в Московский институт экономики, политики и права на государственное и муниципальное управление. Спустя годы она дополнительно окончила Московскую школу кино.
От «Мисс Россия» до модельного бизнесаФинансовое положение семьи было скромным, а самой Анастасии хотелось модной одежды и дорогой косметики. Поэтому ещё в школе она попробовала себя в модельной сфере. В 11 классе состоялась первая фотосессия для столичного агентства — опыт не стал переломным, но дал направление.
Повторная попытка произошла в 17 лет — Решетова вышла на финал конкурса «Мисс Университет», где привлекла внимание организаторов «Мисс Россия». После кастинга она прошла все этапы отбора и вышла в финальное шоу, представляя Москву. Подготовка была сжатой, на сцене модель не раз импровизировала, и получение титула 1-й вице-мисс стало неожиданностью для многих.
После конкурса предложения посыпались одно за другим: съёмки для глянца, рекламные кампании косметических брендов и нижнего белья. В 2017 году Белла Потёмкина пригласила Решетову на показ осенне-зимней коллекции на Неделе моды в Москве, а уже осенью она закрывала шоу Яси Миночкиной.
Первый бизнес: клиника, одежда и коллаборации с артистамиМодель стала востребованной и у спонсоров: в 2017 году появилась клиника красоты и здоровья, где Решетова стала совладельцем. Позже она запустила линию одежды In.Hype, в которой участвовали Ольга Серябкина, Рита Дакота, а сама Настя позировала в образах собственного бренда.
«Мой основной источник заработка — клиника красоты и здоровья, я являюсь её соучредителем. Ещё у меня есть бренд кастомной винтажной одежды. Каждая "джинсовка" стоит тысячу долларов. Это продукт не для всех, и мы на это ориентировались. Также сейчас откроется салон и реклама в соцсетях», — объясняла она.В дальнейшем появилась линейка нижнего белья «Гейша», а затем продукцию отправляли звёздным артисткам, включая Анну Седокову.
«А беспомощные курочки и состоявшиеся неудачники могут и дальше разглагольствовать о том, что я "содержанка", которая ни на что не способна, кроме того, как "чистить перышки" и ходить в спортзал. Оставьте свои стереотипы при себе, ибо быть просто красивой девушкой, ведущей паразитарный образ жизни, увы — не моё», — заявляла Анастасия.
Роман с Тимати и первые шаги в музыкеСвязь с рэпером Тимати усилила публичность Решетовой и подтолкнула к музыке. Впервые вокал Анастасии прозвучал на дне рождения главы Чечни Рамзана Кадырова — она исполнила композицию «Ахмат — сила». Позже вышли треки «Без него» и «Исчезни». Чтобы отвлечь внимание от личной жизни, девушка работала под псевдонимом RA.
В 2021 году Решетова дебютировала на телевидении как ведущая проекта «Ты — топ-модель» на ТНТ.
Личная жизнь Анастасии РешетовойАнастасия Решетова на протяжении нескольких лет входила в рейтинги самых привлекательных и желанных женщин страны по версии журнала MAXIM. Интерес к ней проявляли влиятельные и обеспеченные мужчины, а светская хроника регулярно обсуждала её личную жизнь.
После участия в конкурсе «Мисс Москва» появились слухи о её романе с топ-менеджером «Газпрома» Юрием Раушкиным. Ни Решетова, ни сам Раушкин эти разговоры не подтверждали. Настоящий прорыв в публичности для модели произошёл после начала отношений с рэпером Тимати.
От дружбы к семейной жизни с Тимати
По информации СМИ, музыкант заинтересовался моделью ещё в период их общения в интернете. Позже они оказались в одной компании, стали проводить время вместе и достаточно быстро съехались. Решетова позже признавалась, что между ними были сложные и бурные отношения. В интервью модель называла Тимати ментором и человеком, который формировал её характер и мировоззрение.
«Очень много было между нами. Любовь, ненависть, интриги, предательство, счастливые моменты, клятвы. Для меня он был тогда ментором, я в нем даже видела своего отца. Он был сильным, воспитывал и закалял меня», — говорила она.Сложнее всего Решетовой далась резкая смена статуса: она должна была привыкнуть к постоянному присутствию прессы, публичным выходам и давлению аудитории. После того, как их роман стал достоянием общественности, в адрес модели посыпались обвинения, угрозы и насмешки.
Отдельно обсуждалась тема отношений Тимати и его бывшей девушки Алёны Шишковой, родившей ему дочь Алису. Пресса неоднократно обращала внимание на то, что музыкант поддерживал с ней дружеское общение, что, по слухам, вызывало у Решетовой ревность и раздражение.
Дополнительные сложности возникали и внутри семьи: мать музыканта, Симона, по словам Решетовой, постоянно критиковала потенциальную невестку, называла ее плохой хозяйкой и напоминала про Шишкову.
Слухи о свадьбе и рождение сына
В 2018 году появились разговоры о помолвке пары — поводом стало кольцо с крупным бриллиантом на руке модели. После совместной поездки в Париж начали обсуждать и свадьбу. Вскоре в обществе заговорили о беременности, что подтвердилось в 2019 году.
Беременность далась Решетовой тяжело: она столкнулась с токсикозом и угрозой выкидыша. 16 октября 2019 года модель родила сына Ратмира — имя выбрали в честь погибшего друга Тимати.
Внешне пара выглядела счастливой, однако, по словам Решетовой, 2020 год стал переломным. Она рассказывала, что после рождения ребёнка пережила послеродовую депрессию и столкнулась с серьёзными эмоциональными трудностями.
«Произошли такие вещи, о которых я и помыслить не могла. Оказалось, до сих пор я была наивной дурой, такой, как в подростковом возрасте. Не хочу вдаваться в подробности, но мне было очень тяжело. Несколько моментов полностью сломали мою картину идеальной жизни. Я поняла одно: не надо надеяться на что-либо и думать, что это навсегда. Все в жизни имеет свойство заканчиваться», — признавалась модель.Осенью 2020 года стало известно о расставании пары. В социальных сетях они заявили, что разошлись, но намерены вместе воспитывать сына. Тимати оставил Решетовой квартиру в центре Москвы и продолжал видеть ребенка. Однако участие музыканта в шоу «Холостяк» стало, по словам модели, окончательной точкой.
«Главный вопрос — почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу, и предательства повторялись. И потом, когда мы расстались уже, я поняла, что это к лучшему. Настя Решетова до расставания и после — это два разных человека. Многие мне пишут, что я раскрылась, стала более искренней. Наверное, я перестала думать о том, что мне скажут. Что я не так делаю, что я неправильно выгляжу. И, несмотря на то, что было очень много положительных моментов, он мне показал мир, многое мне открыл, мы вместе переживали офигительные моменты в жизни», — вспоминала Анастасия.Сегодня модель и певец смогли наладить отношения. Решетова называет Тимати родным человеком и надежным партнёром в воспитании ребёнка, подчёркивая, что с возрастом меняется отношение к недостаткам и обидам, а время расставляет всё на свои места.
Новые отношения и принятие исламаОсенью 2025 года Решетова впервые открыто сообщила, что почти два года состоит в отношениях с одним мужчиной. По её словам, поклонники и ухажёры её не интересуют, а подарки, которые в прессе трактовали как знаки внимания «тайного поклонника», на самом деле исходили от постоянного партнёра. О возлюбленном известно лишь то, что он её ровесник и серьёзно относится к отношениям.
«Два года почти. В моей жизни есть только один мужчина, никаким "поклонникам" места нет точно», — рассказала она.После принятия ислама в 2021 году модель получила имя Амина. Она подчёркивала, что решение сменить веру не было связано с мужчиной.
Конфликт с Алсу и публичные обвиненияНедавно имя Решетовой вновь оказалось в центре светского скандала. В соцсетях обсуждали, что она якобы увела мужа у певицы Алсу. Модель отрицала подобные обвинения, заявляя, что никогда не была бы с женатым мужчиной и не испытывает интереса к таким людям.
Однако спустя некоторое время Алсу публично заявила, что блогерша лжёт, а затем назвала любовниц бывшего мужа «женщинами с низким социальным статусом», уточнив позже, что речь шла о «низкой социальной ответственности».