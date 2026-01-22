Увела мужа Алсу и страдала послеродовой депрессией: как складывается судьба модели Анастасии Решетовой и почему она рассталась с Тимати?

22 января 2026, 13:46

Тимати и Анастасия Решетова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Модели Анастасии Решетовой 23 января исполняется 30 лет. Её имя известно широкой аудитории благодаря титулу 1-й вице-мисс Россия 2014 года, бурным отношениям с рэпером Тимати, громким конфликтам и многочисленным слухам вокруг её личной жизни. О том, что известно о ее романе с музыкантом, как она вступила в открытый конфликт с бывшей свекровью и что сказала про Алсу, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анастасии Решетовой: жёсткая дисциплина и строгий отец Тяжелые школьные годы и одиночество От «Мисс Россия» до модельного бизнеса Первый бизнес: клиника, одежда и коллаборации с артистами Роман с Тимати и первые шаги в музыке Личная жизнь Анастасии Решетовой Новые отношения и принятие ислама Конфликт с Алсу и публичные обвинения Анастасия Решетова сегодня

Биография Анастасии Решетовой: жёсткая дисциплина и строгий отец

Анастасия Решетова (фото: Instagram* / a.reshetova)

«Он злился, что я поздно приходила домой, на меня обращают внимание мальчики, я крашусь, ношу платья. Отец переживал, ему это не нравилось. Он вообще всю жизнь хотел мальчика. У меня пацанский характер. Если бы я жила с мамой, я была бы другой», — говорила Анастасия.

Тяжелые школьные годы и одиночество

«Мы редко собираемся вместе. Мне не звонят каждый день и не спрашивают, как дела. У меня в воспоминаниях в большинстве только неприятные события. Мне не уделяли достаточно внимания в подростковом возрасте, и свои неприятные эмоции я переживала сама. Мне не к кому было прийти и сказать: "Мам, меня сейчас подловили девочки, одна держала за голову, а другая коленкой в лицо била"», — вспоминала Решетова.

От «Мисс Россия» до модельного бизнеса

Анастасия Решетова (фото: Instagram* / a.reshetova)

Первый бизнес: клиника, одежда и коллаборации с артистами

«Мой основной источник заработка — клиника красоты и здоровья, я являюсь её соучредителем. Ещё у меня есть бренд кастомной винтажной одежды. Каждая "джинсовка" стоит тысячу долларов. Это продукт не для всех, и мы на это ориентировались. Также сейчас откроется салон и реклама в соцсетях», — объясняла она.

«А беспомощные курочки и состоявшиеся неудачники могут и дальше разглагольствовать о том, что я "содержанка", которая ни на что не способна, кроме того, как "чистить перышки" и ходить в спортзал. Оставьте свои стереотипы при себе, ибо быть просто красивой девушкой, ведущей паразитарный образ жизни, увы — не моё», — заявляла Анастасия.

Роман с Тимати и первые шаги в музыке

Анастасия Решетова (фото: Instagram* / a.reshetova)

Личная жизнь Анастасии Решетовой

От дружбы к семейной жизни с Тимати

«Очень много было между нами. Любовь, ненависть, интриги, предательство, счастливые моменты, клятвы. Для меня он был тогда ментором, я в нем даже видела своего отца. Он был сильным, воспитывал и закалял меня», — говорила она.

Анастасия Решетова (фото: Instagram* / a.reshetova)

Слухи о свадьбе и рождение сына

«Произошли такие вещи, о которых я и помыслить не могла. Оказалось, до сих пор я была наивной дурой, такой, как в подростковом возрасте. Не хочу вдаваться в подробности, но мне было очень тяжело. Несколько моментов полностью сломали мою картину идеальной жизни. Я поняла одно: не надо надеяться на что-либо и думать, что это навсегда. Все в жизни имеет свойство заканчиваться», — признавалась модель.

Анастасия Решетова (фото: Instagram* / a.reshetova)

«Главный вопрос — почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу, и предательства повторялись. И потом, когда мы расстались уже, я поняла, что это к лучшему. Настя Решетова до расставания и после — это два разных человека. Многие мне пишут, что я раскрылась, стала более искренней. Наверное, я перестала думать о том, что мне скажут. Что я не так делаю, что я неправильно выгляжу. И, несмотря на то, что было очень много положительных моментов, он мне показал мир, многое мне открыл, мы вместе переживали офигительные моменты в жизни», — вспоминала Анастасия.

Новые отношения и принятие ислама

Анастасия Решетова (фото: Instagram* / a.reshetova)

«Два года почти. В моей жизни есть только один мужчина, никаким "поклонникам" места нет точно», — рассказала она.

Конфликт с Алсу и публичные обвинения

Анастасия Решетова сегодня