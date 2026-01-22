Григорий Лепс берёт тайм-аут: масштабных туров до 65 лет не будет
Григорий Лепс приостанавливает гастроли
Григорий Лепс объявил о паузе в работе, касающейся гастролей в 2026 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певец даст семь запланированных концертов до июня, после чего сосредоточится на отдыхе, личной жизни и создании новой музыки.
«Буду работать в Москве или из Москвы. Возможно, будут небольшие выезды, но длинных и масштабных туров не планируется до 65-летия», — пояснил артист.Помимо работы, у Лепса будет время и для личных событий, включая, возможно, проведение свадьбы.