Полина Лурье после переезда в бывшую квартиру Долиной сменила замки в дверях
Покупательница скандальной квартиры, принадлежавшей народной артистке РФ Ларисе Долиной, Полина Лурье после переезда сменила замки в дверях. Об этом сообщила адвокат женщины Светлана Свириденко в беседе с aif.ru.
Юрист полагает, что в будущем знаменитость не станет чинить препятствий Лурье в использовании своей бывшей квартиры. Свириденко добавила, что жильцы дома встретили новую соседку с радостью.
Дом отличается уютной атмосферой, и управляющий, и жильцы тепло приняли Полину, отметила адвокат. Накануне Долина поделилась с журналистами, что она также чувствует себя комфортно на новом месте.
Читайте также: