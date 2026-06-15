«Единственное спасение»: Астролог рассказала, какая участь ждет Полину и Дмитрия Дибровых после громкого развода

15 июня 2026, 12:09

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Казалось бы, много времени прошло со дня, когда вся страна узнала о расставании Полины и Дмитрия Дибровых. Однако слухи о звездной паре не утихают до сих пор. Если Полина ушла к новому избраннику и, вроде как, нашла там счастье, то Дмитрий все еще надеется на воссоединение семьи.





Астролог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» заявила, что, судя по натальной карте, экс-супругов в ближайшие пару лет ждет разная участь.





«Кармически у Полины начинается период мощнейшего материального развития. Она больше не хочет быть просто "женой", а идет строить собственную бизнес-империю, и деньги будут приходить к ней через ее собственные таланты в управлении и организации, а не через счета нового мужа», — поделилась эксперт.

«Сейчас Дмитрий проходит через уныние и грусть, которые продлятся около пяти лет. Его единственное спасение и рецепт удачи сейчас — тотальный уход в профессиональную реализацию», — сказала Рейн.