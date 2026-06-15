«Единственное спасение»: Астролог рассказала, какая участь ждет Полину и Дмитрия Дибровых после громкого развода
Казалось бы, много времени прошло со дня, когда вся страна узнала о расставании Полины и Дмитрия Дибровых. Однако слухи о звездной паре не утихают до сих пор. Если Полина ушла к новому избраннику и, вроде как, нашла там счастье, то Дмитрий все еще надеется на воссоединение семьи.
Астролог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» заявила, что, судя по натальной карте, экс-супругов в ближайшие пару лет ждет разная участь.
«Кармически у Полины начинается период мощнейшего материального развития. Она больше не хочет быть просто "женой", а идет строить собственную бизнес-империю, и деньги будут приходить к ней через ее собственные таланты в управлении и организации, а не через счета нового мужа», — поделилась эксперт.
Она отметила, что Полина в разводе с Дмитрием выбрала себя, что пробудит ее истинную силу. Дмитрий же получил шанс на глубокое перерождение через труд и карьеру.
«Сейчас Дмитрий проходит через уныние и грусть, которые продлятся около пяти лет. Его единственное спасение и рецепт удачи сейчас — тотальный уход в профессиональную реализацию», — сказала Рейн.
По словам астролога, история Дибровых — это о том, что у каждого чувства и этапа жизни есть свой срок годности.
«Мы можем сколько угодно притворяться "улыбающимися роботами", но если транзиты требуют трансформации — она произойдет, и часто через боль. Один совет, который вы должны запомнить: не бойтесь выходить из сценариев, которые вас разрушают», — дала совет собеседница.