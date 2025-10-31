A.V.G — от Ростова-на-Дону до хитов: биография Валико Гарегиновича Алексаняна, жизнь и творчество рэпера
Рэп-исполнитель A.V.G выбрал свой сценический псевдоним, основываясь на собственных инициалах, а не на названии известной антивирусной программы. Его полное имя — Алексанян Валико Гарегинович. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Семья и детство: биография A.V.G1 ноября 1999 года у Гарика Алексаняна и его супруги Армине, ранее носившей фамилию Гдлян, родился сын Валико. В семье уже росли старшие дети — Давид и Анна.
Образование и увлеченияБудущий певец провел свои школьные годы в Ростове-на-Дону, обучаясь в школе № 96. После этого он поступил в местный филиал Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова для получения среднего профессионального образования. Во время учебы A.V.G, с детства увлеченный спортом, проявил себя на турнире по настольному теннису, став одним из призеров. По словам его старшей сестры, которая выбрала профессию визажиста, с ранних лет он проявлял любовь к музыке и активно искал пути к большой сцене.
«Я учился во ВГИКе на техника. Мне было нужно среднее специальное образование, чтобы поступить на "вышку" в актерском, но позже я передумал. Обучение было на коммерческой основе, а мне не хотелось, чтобы родители отдавали большие деньги за учебу. Я не из-за кино пришел к музыке. Скорее всего, наоборот, я из-за музыки пришел к кино. Не думаю, что это взаимозависимые факторы», — делился в своем первом большом интервью рэп-исполнитель.
Музыка A.V.GВалико Алексанян начал развиваться в рэпе с помощью коллег. В 2019 году он выпустил композиции «Остановиться» и «Я не хочу домой» вместе с Steve. С 2021 года, после совместного трека «Не про тебя» с Sarkis, он начал сотрудничать с Jakone. Их первая работа — «Эй, братик». В 2022 году они выпустили синглы «Мы итальянцы» и «Платина», который быстро попал в топ чартов. В июне того же года вышел дебютный альбом «Форс-мажоры», в создании которого участвовали Итачи, MACAN, TATAR и BRANYA. Год завершился песней «Пау Пау».
«Тандем — это наш фундамент, это то, на чем строилась наша известность. Разумеется, мы существуем и как отдельные единицы. Но за счет дружбы и хорошего взаимопонимания в творчестве у нас нет причин работать отдельно. Альбом "Форс-мажоры" случился форс-мажорно. Наш старший брат предложил сделать нам альбом, мы подумали, что это неплохая идея, и написали его за два месяца», — рассказывали единомышленники.
Личная жизнь A.V.GЛичная жизнь певца армянского происхождения — это тема, о которой он предпочитает не говорить в социальных сетях. Его аккаунты в основном посвящены рабочим публикациям и фотографиям с коллегами и единомышленниками. Тем не менее, его первый пост в одной из социальных сетей касался темы влюбленности.
Многие поклонники были заинтересованы в том, кто такая Мадина, упомянутая в песне «Платина», и есть ли у нее реальный прототип. Jakone и A.V.G откровенно ответили, что этот персонаж, всегда находящийся вне дома, носит «распространенное кавказское имя, связанное со стереотипами о восточных женщинах», но таких девушек можно встретить и сегодня в ночных клубах.