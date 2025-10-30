Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова решил вернуться из США в Россию

30 октября 2025, 22:52

Владимир Пресняков сообщил о планах сына вернуться в Россию после съёмок клипов

Никита Пресняков (Фото: Instagram* @npresnyakov)

Музыкант Никита Пресняков планирует вернуться в Россию. Такую информацию сообщил его отец Владимир Пресняков во время церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Слова родственника Никиты приводит издание VOICE.





Пресняков-старший рассказал, что у Никиты началась новая жизнь после развода с Алёной Красновой.

«Он стал очень сильно активничать. Я жду его возвращения, на самом деле. Не столько его уговариваю, сколько ему надо закончить там свои дела. У него неплохой контракт, ему надо снять, по-моему, три клипа... Он завязан контрактом, поэтому не может взять и уехать», — пояснил певец.

