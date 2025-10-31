«Девочка хочет выглядеть сексуально»: Ани Лорак рассказала о взрослении дочери

31 октября 2025, 06:43

Певица Ани Лорак рассказала о взрослении дочери

Ани Лорак (Фото: Instagram* / @anilorak)

Известная певица Ани Лорак поделилась рассказом об изменениях в стиле своей 14-летней дочери Софии. Об этом пишет VOICE.





Недавно исполнительница посетила торжественное мероприятие, приуроченное к 30-летию «Русского радио», где состоялась церемония награждения премией «Золотой граммофон». Для выхода в свет Лорак выбрала эффектный образ c длинным красным платьем, дополненным чёрными перчатками и массивными серьгами. Её волосы были уложены мягкими локонами.



Говоря о своём гардеробе, певица отметила, что большинство нарядов шьёт на заказ. Но особое внимание исполнительница хита «Солнце» уделила стилю дочери. По словам артистки, девочка стала отдавать предпочтение более женственным нарядам по мере взросления.



«Сейчас уже, конечно, она взрослеет, ей нравятся силуэтные наряды, потому что девочка хочет выглядеть сексуально. Нравятся женственные образы, потому что переходный возраст», — поделилась Лорак.