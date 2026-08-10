«Она не в моем вкусе»: Авраам Руссо раскрыл правду о романе с Кристиной Орбакайте

10 августа 2026, 15:51

Авраам Руссо заявил, что их с Кристиной Орбакайте отношения не стали близкими

Авраам Руссо (фото: Радио 1)

Певец Авраам Руссо откровенно рассказал об отношениях с Кристиной Орбакайте и признался, что романтической связи между ними фактически не сложилось.





В подкасте для Propusk.TV и «Радио 1» он отметил, что Кристина никогда не была его типажом, хотя как человек она ему очень нравилась.





«Она не в моем вкусе и никогда не была в моем вкусе. Очень хороший человек, но постель и отношения — это разные вещи. Постель — это очень важно для укрепления отношений, поэтому наши отношения не укреплялись», — заявил Руссо.

«Она просила Пригожина один раз: "Будь осторожен, чтобы она не родила ещё одного ребёнка от него, от Руссо". Это она ему сказала, Пригожину», — рассказал артист.

«Может быть, она как мама захотела такого хорошего жениха, как я», — пошутил Руссо.

«Я не использую людей для частных выгод», — подчеркнул он.