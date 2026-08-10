«Она не в моем вкусе»: Авраам Руссо раскрыл правду о романе с Кристиной Орбакайте
Авраам Руссо заявил, что их с Кристиной Орбакайте отношения не стали близкими
Певец Авраам Руссо откровенно рассказал об отношениях с Кристиной Орбакайте и признался, что романтической связи между ними фактически не сложилось.
В подкасте для Propusk.TV и «Радио 1» он отметил, что Кристина никогда не была его типажом, хотя как человек она ему очень нравилась.
«Она не в моем вкусе и никогда не была в моем вкусе. Очень хороший человек, но постель и отношения — это разные вещи. Постель — это очень важно для укрепления отношений, поэтому наши отношения не укреплялись», — заявил Руссо.При этом артист с теплом отозвался об Орбакайте и назвал её человеком «с большой буквы». Он также вспомнил период, когда они вместе работали над дуэтным проектом и отправились в успешный совместный тур.
Отдельно Руссо рассказал о роли Аллы Пугачёвой в их творческом союзе. По словам певца, однажды Примадонна даже попросила Иосифа Пригожина быть осторожным, чтобы Кристина не родила ребёнка от Руссо.
«Она просила Пригожина один раз: "Будь осторожен, чтобы она не родила ещё одного ребёнка от него, от Руссо". Это она ему сказала, Пригожину», — рассказал артист.На вопрос о том, могла ли Пугачёва повлиять на выбор Руссо для дуэтного проекта, певец предположил, что её мотивы могли быть не только профессиональными.
«Может быть, она как мама захотела такого хорошего жениха, как я», — пошутил Руссо.Сам артист отрицает, что когда-либо использовал знакомство с известными людьми ради собственной карьеры.
«Я не использую людей для частных выгод», — подчеркнул он.Сейчас Руссо и Орбакайте практически не общаются. Певец рассказал, что между ними возникли недоразумения, а нынешняя ситуация кажется ему необычной. При этом он не стал делать однозначных выводов о политических взглядах певицы и её окружения.
Несмотря на прекращение общения, Руссо с благодарностью вспоминает их совместную работу и считает период дуэтов и гастролей очень важным этапом своей карьеры.