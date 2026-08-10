Экс-футболист Денис Глушаков продаёт роскошный дом у воды

10 августа 2026, 13:13

Денис Глушаков выставил особняк под Красногорском за 670 млн рублей

Денис Глушаков (Фото: Instagram* / @glushak8)

Денис Глушаков решил избавиться от части своих активов после завершения футбольной карьеры и выставил на продажу роскошный особняк под Красногорском. За недвижимость бывший капитан «Спартака» хочет получить 670 миллионов рублей.