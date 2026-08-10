Экс-футболист Денис Глушаков продаёт роскошный дом у воды
Денис Глушаков решил избавиться от части своих активов после завершения футбольной карьеры и выставил на продажу роскошный особняк под Красногорском. За недвижимость бывший капитан «Спартака» хочет получить 670 миллионов рублей.
По данным Mash, дом находится в деревне Глухово и продаётся с июня 2026 года. При этом сделка проходит в закрытом формате — по просьбе самого Глушакова объект не афишируют публично. Несмотря на это, недвижимостью уже заинтересовался один из московских миллионеров.
Особняк продаётся полностью обставленным. Мебель для дома Глушаков лично выбирал и привозил для своей семьи, поэтому будущему владельцу, судя по всему, не придётся заниматься обустройством с нуля.
Площадь самого дома составляет 232 квадратных метра, ещё 58 квадратов занимает просторная терраса. На территории также расположены отдельный навес для автомобилей площадью 89 квадратных метров и баня площадью 97 квадратов.
Главная особенность участка — первая линия у воды. Территорию вокруг дома полностью благоустроили: здесь сделали клумбы и зоны отдыха с лежаками, а для детей установили батут.
Дом построили в 2024 году. После завершения строительства Глушаков переехал туда вместе с семьёй, однако теперь решил сменить место жительства и уже присмотрел себе другой вариант.
Пока покупатель на особняк не найден, поэтому экс-футболист продолжает жить в доме, который уже оценили в 670 миллионов рублей.
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