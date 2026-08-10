Лерчек призналась, что болезнь изменила её отношение к критике и недоброжелателям
Лерчек простила хейтеров и рассказала, почему перестала на них обижаться
Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) рассказала, что больше не держит зла на людей, которые критикуют её и сомневаются в её словах. По словам Валерии Чекалиной, после болезни она совершенно иначе стала воспринимать негатив в свой адрес. Об этом сообщает StarHit.
Блогерша считает, что за агрессивными комментариями часто стоят собственные проблемы людей. Поэтому она больше не видит смысла тратить силы на обиды и конфликты с хейтерами.
«Смысла обижаться нет. Они делают это не просто так. У них в жизни нет приятных эмоций, им скучно, им ничего не хочется», — заявила Чекалина.Лерчек также объяснила, почему некоторые пользователи отказываются верить в серьёзность её состояния. По её мнению, здоровому человеку сложно представить, через что приходится проходить человеку с тяжёлым диагнозом.
«Легче сказать: "Да она не болеет!" Потому что они в состоянии здорового человека не способны делать то, что делаю я, находясь в четвертой стадии рака желудка», — сказала блогерша.Теперь Валерия старается не вступать в перепалки с недоброжелателями и воспринимает их слова гораздо спокойнее.