Лерчек призналась, что болезнь изменила её отношение к критике и недоброжелателям

10 августа 2026, 14:06

Лерчек простила хейтеров и рассказала, почему перестала на них обижаться

Лерчек (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) рассказала, что больше не держит зла на людей, которые критикуют её и сомневаются в её словах. По словам Валерии Чекалиной, после болезни она совершенно иначе стала воспринимать негатив в свой адрес. Об этом сообщает StarHit.





Блогерша считает, что за агрессивными комментариями часто стоят собственные проблемы людей. Поэтому она больше не видит смысла тратить силы на обиды и конфликты с хейтерами.





«Смысла обижаться нет. Они делают это не просто так. У них в жизни нет приятных эмоций, им скучно, им ничего не хочется», — заявила Чекалина.

«Легче сказать: "Да она не болеет!" Потому что они в состоянии здорового человека не способны делать то, что делаю я, находясь в четвертой стадии рака желудка», — сказала блогерша.