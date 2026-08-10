«Шоу-бизнес не готов к такому аттракциону»: Бритни Спирс больше не вернется на сцену
Психолог Наумова: Бритни Спирс никогда не вернется на сцену
Бритни Спирс больше никогда не вернется на сцену из-за проблем со здоровьем. Такое мнение выразила профессиональный психолог Наталья Наумова.
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что у Спирс есть биполярное расстройство личности, особенно оно заметно в стадии обострения. В этой связи психолог выразила уверенность в том, что певица уже никогда не сможет вернуться на сцену, даже если захочет это сделать.
«Не совсем уверена, что влиятельные представители индустрии допустили бы возвращение певицы на эстраду. Да, шоу-бизнес любит эпатаж и скандалы, но действия, которые могла бы совершить Бритни при том диагнозе, который у нее есть, привели бы к непредвиденным последствиям. Нынешний мир шоу-бизнеса не готов к такому аттракциону», — объяснила Наумова.
По ее словам, духовный путь, который выбрала Спирс для своего дальнейшего развития, является самым верным и позволит ей спасти себя от безумных поступков и гармонизовать свое ментальное состояние. Также звезде необходимо продолжать принимать специальные препараты, которые помогут избежать эмоциональных срывов.