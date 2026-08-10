«Шоу-бизнес не готов к такому аттракциону»: Бритни Спирс больше не вернется на сцену

10 августа 2026, 15:09

Психолог Наумова: Бритни Спирс никогда не вернется на сцену

Бритни Спирс (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Бритни Спирс больше никогда не вернется на сцену из-за проблем со здоровьем. Такое мнение выразила профессиональный психолог Наталья Наумова.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что у Спирс есть биполярное расстройство личности, особенно оно заметно в стадии обострения. В этой связи психолог выразила уверенность в том, что певица уже никогда не сможет вернуться на сцену, даже если захочет это сделать.





«Не совсем уверена, что влиятельные представители индустрии допустили бы возвращение певицы на эстраду. Да, шоу-бизнес любит эпатаж и скандалы, но действия, которые могла бы совершить Бритни при том диагнозе, который у нее есть, привели бы к непредвиденным последствиям. Нынешний мир шоу-бизнеса не готов к такому аттракциону», — объяснила Наумова.