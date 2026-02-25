Аврора Киба после расставания с Григорием Лепсом: новый роман с племянником президента Азербайджана. Что известно о ее избраннике?
После разрыва с 63-летним Григорием Лепсом имя 20-летней Авроры Кибы вновь оказалось в центре событий. Недолгий, но резонансный союз с известным артистом вызвал бурную реакцию публики, а часть аудитории считала отношения пиаром. Как бы то ни было, внимание к персоне Кибы только усилилось. Теперь в СМИ и соцсетях обсуждают ее возможный роман с 36-летним долларовым миллионером Рустамом Гаджиевым — представителем влиятельной семьи из Азербайджана. Подробнее о ее новом возлюбленном — в материале «Радио 1».
Новый предполагаемый роман: Аврора Киба и Рустам ГаджиевПо информации источников, 20-летней Авроре Кибе приписывают отношения с 36-летним долларовым миллионером Рустамом Гаджиевым. Сообщается, что именно он мог выступить организатором и спонсором масштабного празднования 20-летия Кибы, прошедшего 5 февраля. Стоимость мероприятия, по оценкам инсайдеров, достигла 30 миллионов рублей. В числе гостей называли, в частности, Ксению Собчак, выступавшую в роли тамады.
Официального подтверждения этой информации не представлено, однако слухи активно обсуждаются в светской хронике. Кроме того, дополнительный интерес к фигуре Гаджиева вызывает его происхождение и родственные связи.
Кто такой Рустам Гаджиев: семья, влияние, карьераСемья Гаджиева занимает заметные позиции в общественно-политической и академической среде. Гаджиев является племянником президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сообщается, что бабушка бизнесмена была родной сестрой Гейдара Алиева, отца действующего главы государства.
Отец Рустама работает заместителем министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, мать возглавляет кафедру в Бакинском государственном университете. Сам Рустам с 2012 года руководит первым коллекторским агентством страны.
Отмечается, что у Гаджиева нет детей. В Азербайджане он считается фигурой известной и обеспеченной. В публичном пространстве он не скрывает родственных связей с семьей Алиевых и регулярно поздравляет дядю с днем рождения, обращаясь к нему как к «господину президенту» и выражая благодарность за «чувство гордости», которое, по его словам, испытывают граждане страны.
«С днем рождения, господин президент! В этот праздничный день хотелось бы поблагодарить вас за то чувство гордости, которое переполняет нас сегодня. За 60 прожитых лет вы смогли поменять сознание каждого гражданина нашей страны. Вы достигли вершины успеха, тех целей, которые выбрали на своем пути. Конечно же, хочется пожелать вам крепчайшего здоровья и сил в достижении новых вершин», — писал Рустам.
Роман в Бразилии: карнавал в Рио и пляж КопакабанаПоводом для слухов о романе стали публикации из Бразилии. На День святого Валентина Аврора отправилась в поездку в компании людей, приближенных к семье Алиевых. В соцсетях появились кадры с карнавала в Рио-де-Жанейро, где Киба и Гаджиев танцуют в ярких костюмах, а также фотографии со знаменитого пляжа Копакабана.
21 февраля, в кульминационный день карнавала, пара наблюдала за шествием с трибуны элитной ложи Alma Rio. По информации источников, молодые люди не скрывали нежности: обнимались и держались за руки. В социальных сетях Аврора и Рустам напрямую не подтверждают роман, однако подписчики обратили внимание, что они размещают снимки из одних и тех же локаций в одно и то же время.
Образ жизни и публичность Рустама ГаджиеваВ социальных сетях Гаджиев демонстрирует образ жизни, соответствующий статусу состоятельного предпринимателя. В его аккаунтах регулярно появляются фотографии дорогих спортивных автомобилей, кадры из зарубежных поездок — от Токио до Мюнхена во время Октоберфеста — а также публикации, связанные с футболом. Среди любимых клубов бизнесмен называет Манчестер Юнайтед.
При этом он открыто подчеркивает уважение к семье Алиевых и не дистанцируется от своей родословной, что также становится предметом обсуждения в медиапространстве.
Разрыв Авроры Кибы с Григорием Лепсом: официальное заявлениеОфициально о расставании с Григорием Лепсом Аврора Киба сообщила в конце января 2026 года. В соцсетях она опубликовала черно-белую фотографию и текст, в котором подчеркнула, что их история завершилась без конфликтов.
«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы», — написала Киба.По информации инсайдеров, инициатором разрыва выступила сама Аврора. Сообщается, что окончательное решение она приняла еще в декабре 2025 года во время совместного отдыха пары в Таиланде, в отеле Amanpuri на Пхукете. Уже спустя месяц после разрыва в ее жизни появился новый предполагаемый избранник.
Официальных подтверждений романа с племянником Ильхама Алиева нет, однако совпадения в соцсетях и сообщения источников продолжают подогревать интерес аудитории к этой истории.