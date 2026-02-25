«Могу укусить»: Семенович раскрыла детали романа с женатым бизнесменом
Анна Семенович призналась, что может укусить своего возлюбленного
Экс-солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла свой язык любви. Ее слова передает «Пятый канал».
Артистка призналась, что в моменты, когда ее переполняют эмоции, она может укусить своего возлюбленного — бизнесмена Дениса Шреера. Иногда он возмущается, но на самом деле с радостью принимает такие проявления любви.
«Я же вижу, что ему нравится. Могу сильно укусить, могу сильно обнять, не знаю, что угодно могу сделать», — заявила знаменитость.Влюбленные вместе уже два года. Свадьбу они пока не сыграли, поскольку мужчина все еще женат — в Германии идет бракоразводный процесс, там же живут его бывшая супруга и сын. После завершения всех необходимых процедур пара планирует устроить торжество.