«Могу укусить»: Семенович раскрыла детали романа с женатым бизнесменом

25 февраля 2026, 15:58

Анна Семенович призналась, что может укусить своего возлюбленного

Анна Семенович (Фото: Телеграм/annsemenovich)

Экс-солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла свой язык любви. Ее слова передает «Пятый канал».





Артистка призналась, что в моменты, когда ее переполняют эмоции, она может укусить своего возлюбленного — бизнесмена Дениса Шреера. Иногда он возмущается, но на самом деле с радостью принимает такие проявления любви.

«Я же вижу, что ему нравится. Могу сильно укусить, могу сильно обнять, не знаю, что угодно могу сделать», — заявила знаменитость.