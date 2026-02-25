Умерла актриса сериала «Егерь» Вероника Белковская
Звезда театра и кино Вероника Белковская умерла 19 февраля в Екатеринбурге на 83-м году жизни. О её кончине сообщили на официальном сайте Свердловского академического театра драмы.
В некрологе отмечается, что Белковская была народной артисткой России и почти полвека служила сцене. За 49 лет в театре она исполнила более 70 ролей, продемонстрировав широкий актёрский диапазон. В последний раз знаменитость выходила к зрителям 2 октября — на юбилейном капустнике, посвящённом 95-летию театра.
Причину смерти не назвали. В последние годы актрисе становилось всё тяжелее передвигаться, и на сцену её нередко выводили под руки. Данные о месте и времени прощания также решили не разглашать.
Вероника Белковская родилась 3 февраля 1944 года в Самаре, а с 1977 года входила в труппу Свердловского академического театра драмы. Помимо работы в театре, она снялась в 12 кинопроектах, среди которых сериалы «Егерь», «Дело было в Гавриловке», «Золото Лагина» и фильм «Ехали два шофёра», а также другие картины.
Читайте также: