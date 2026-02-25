Умерла актриса сериала «Егерь» Вероника Белковская

25 февраля 2026, 14:31

Актриса сериала «Егерь» Вероника Белковская умерла в 82 года

Вероника Белковская (Фото: Кадр из сериала «Золото Лагина» (2019))

Звезда театра и кино Вероника Белковская умерла 19 февраля в Екатеринбурге на 83-м году жизни. О её кончине сообщили на официальном сайте Свердловского академического театра драмы.