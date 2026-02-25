Аврора Киба встречается с племянником президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым

25 февраля 2026, 10:43

Аврора Киба (Фото: Instagram*/avrorakiba)

Аврора Киба после расставания с Григорием Лепсом предположительно начала отношения с племянником президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники из окружения девушки.