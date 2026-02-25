Аврора Киба встречается с племянником президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым
Аврора Киба после расставания с Григорием Лепсом предположительно начала отношения с племянником президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники из окружения девушки.
По информации издания, на День всех влюблённых Киба отправилась в Бразилию в компании людей, близких к главе государства. В соцсетях участники поездки публиковали видео с карнавала в Рио-де-Жанейро и фотографии с пляжа Копакабана. Также утверждается, что Гаджиев мог профинансировать празднование 20-летия Авроры, которое прошло 5 февраля и, по оценкам СМИ, обошлось примерно в 30 миллионов рублей.
Рустаму Гаджиеву 36 лет, он возглавляет коллекторское агентство в Азербайджане с 2012 года. В соцсетях он публикует фотографии из зарубежных поездок и с мероприятий, а также поздравляет президента страны с днем рождения.Его отец — Рауф Гаджиев — замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана, а мать — почётный преподаватель Бакинского государственного университета, возглавляет кафедру экологической химии факультета экологии и почвоведения.
