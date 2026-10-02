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Автомобильная авария и связь с Тиграном Кеосаяном: как Валентина Рубцова прошла путь от юной мечтательницы до звезды популярных сериалов?

Валентина Рубцова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Валентина Рубцова прошла путь от театральной студии в Макеевке до всероссийской популярности благодаря сериалам «Универ» и «СашаТаня». Певица, актриса мюзиклов и звезда комедийных проектов сумела построить успешную карьеру, сохранив любовь к сцене и семье. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Детство Валентины Рубцовой в Макеевке

Валентина Павловна Рубцова родилась в октябре 1977 года в Макеевке Донецкой области. Она выросла в многодетной семье, где воспитывали пятерых детей. Будущая звезда с ранних лет мечтала о сцене. Первые импровизированные концерты Валентина устраивала во дворе дома уже в три года. Девочка пела перед соседями и представляла себя известной артисткой. С первого класса Рубцова занималась в театральной студии Макеевки. Там она получила начальные навыки актёрского мастерства и ещё сильнее увлеклась профессией. Ещё одним важным увлечением стала спортивная гимнастика. Валентина выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Занятия спортом помогли ей развить выносливость, дисциплину и пластичность.

В девятом классе Рубцова приехала в Москву вместе с бабушкой. Школьница хотела посмотреть столицу и понять, сможет ли жить в мегаполисе. Москва ей понравилась, поэтому после окончания школы Валентина планировала переехать туда. Однако планы пришлось изменить. Через день после выпускного девушка попала в автомобильную аварию. Поступление в столичный вуз пришлось отложить.

Работа в Донецком ТЮЗе и учёба в ГИТИСе

После выздоровления Рубцову пригласили в Донецкий областной театр юного зрителя. За неполный год она сыграла на сцене множество ролей и получила первый профессиональный опыт. В 1996 году Валентина осуществила давнюю мечту и поступила в ГИТИС. Она выбрала курс актёрского мастерства и переехала в Москву. Учёба открыла перед артисткой новые возможности. В студенческие годы она продолжала развивать вокал, актёрскую технику и сценическое движение. Вскоре эти навыки пригодились ей в музыкальном коллективе.

Группа «Девочки» и карьера на эстраде

Во время учёбы Валентина увидела объявление продюсерского центра Игоря Матвиенко. Команда набирала участниц в новый женский коллектив. Рубцова не собиралась идти на кастинг, но подруга убедила её составить компанию. На пробах Валентина вела себя свободно, пела, танцевала и отвечала на вопросы без лишнего волнения. Миниатюрная брюнетка запомнилась организаторам. Через месяц ей сообщили, что она вошла в состав группы «Девочки». Вместе с Рубцовой в коллективе начинала карьеру Ирина Дубцова. Участие в проекте дало Валентине опыт эстрадных выступлений и телевизионных съёмок. После распада группы артистка решила развиваться в театре.

Валентина Рубцова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Мюзиклы «12 стульев» и «Кошки»

После завершения работы в группе «Девочки» Рубцова прошла кастинг в мюзикл «12 стульев». В популярной постановке она играла около года. Затем актриса вошла в состав легендарного мюзикла «Кошки». В этом проекте Валентина работала два года. Работа требовала хорошей физической подготовки, вокальных навыков и пластики. Опыт в мюзиклах позволил Рубцовой уверенно чувствовать себя в разных жанрах. Она могла играть, петь, танцевать и быстро перевоплощаться на сцене.

Первые роли Валентины Рубцовой в кино

Экранная карьера актрисы началась с небольших ролей. Во время одних из проб она познакомилась с режиссёром Тиграном Кеосаяном. Валентина называет его своим крёстным отцом в кинематографе.

Кеосаян предложил артистке роль в проекте «Ландыш серебристый — 2». Затем Рубцова снялась в эпизодах сериалов «Аэропорт», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей — 2» и «Кто в доме хозяин?». Широкую известность эти работы ей не принесли, но помогли получить важный опыт на съёмочной площадке. С 2006 года Валентина начала активно появляться в развлекательных телешоу. Зрители увидели её в программах «Слава богу, ты пришёл!» и «Большая разница». Позже артистка участвовала в проектах «СамоИрония судьбы» и «Небриллиантовая рука». Комедийный жанр стал одним из главных направлений её карьеры.

Роль Тани в сериале «Универ»

Настоящая популярность пришла к Валентине Рубцовой после выхода сериала «Универ». Актриса сыграла Татьяну Архипову, или Таню, — принципиальную, серьёзную и целеустремлённую студентку. Героиня Рубцовой заметно выделялась среди остальных жителей университетского общежития. Отношения Тани и Саши Сергеева стали важной частью сюжета и полюбились аудитории. Образ Тани сделал Валентину одной из самых узнаваемых актрис российского телевидения. В 2026 году зрители вновь увидели героев франшизы в ситкоме «Универ. 15 лет спустя».

«СашаТаня» и продолжение истории героев

После успеха «Универа» история Тани и Саши продолжилась в сериале «СашаТаня». Герои повзрослели, создали семью и столкнулись с привычными бытовыми проблемами: работой, воспитанием ребёнка, финансами и отношениями с родными. «СашаТаня» остаётся главным телевизионным проектом Рубцовой. Актриса говорила, что не устала сниматься с одними и теми же коллегами. В 2026 году семейная история получила продолжение в новом сезоне из 40 серий. Сериал сохраняет интерес аудитории благодаря узнаваемым ситуациям и юмору о повседневной жизни.

Новые проекты Валентины Рубцовой

Валентина Рубцова продолжает сниматься в кино. Актриса рассказала о старте работы над фэнтезийной лентой «Очень сказочные дела». Авторы картины решили показать героев народных эпосов в современной реальности. Рубцовой досталась роль грозной великанши Титани. Этот персонаж заметно отличается от привычного зрителям образа Тани Архиповой. Летом имя актрисы внесли в список персон, которые, по версии украинского Минкульта, создают угрозу национальной безопасности Украины. Причиной стали высказывания Рубцовой в интервью, где она поддержала присоединение Крыма к России.

Валентина Рубцова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Муж Валентины Рубцовой и дочь Софья

Валентина Рубцова нечасто рассказывает о личной жизни. С будущим мужем, бизнесменом Артуром Мартиросяном, её познакомил случай. Во время работы в группе «Девочки» артистку пригласили на премьеру фильма «Из ада». В отличие от других гостей, Валентина пришла на мероприятие в спортивном костюме. Такой образ заинтересовал Артура Мартиросяна. Друг бизнесмена, «рыжий из Иванушек», познакомил его с певицей. Между Валентиной и Артуром начался роман. Отношения продолжались восемь лет, после чего пара решила пожениться. Официальная свадьба состоялась в 2009 году. В 2011 году у супругов родилась дочь Софья. Артур Мартиросян старше жены на десять лет и работает её директором.

Где живёт Валентина Рубцова

Актриса живёт на два города. В Москве она работает, участвует в съёмках и встречается с коллегами. Свободное время Валентина проводит в Сочи вместе с мужем и дочерью. В курортном городе живут родственники Артура Мартиросяна. Семье нравится близость моря и гор. В 2018 году Софья пошла в первый класс в Сочи. Родители выбрали для дочери обычную городскую школу.

Как Валентина Рубцова поддерживает форму

Валентина Рубцова придерживается здорового образа жизни. Она не ест мясо, занимается йогой и ходит в фитнес-клуб. Актриса внимательно относится к питанию. Сахар и хлебобулочные изделия она позволяет себе главным образом в Новый год и на дни рождения членов семьи. Рубцова не делала пластических операций. Для поддержания внешности она посещает косметолога, хотя не исключает вмешательство в будущем. Спортивные привычки, правильное питание и регулярный уход помогают артистке сохранять энергию для работы и семьи.
Дарья Осипова

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