Актриса Валентина Рубцова призналась, что страдает от трудоголизма
Валентина Рубцова призналась, что страдает от трудоголизма. По ее словам, которые приводит «Общественная Служба Новостей», порой съемки затягиваются на несколько суток, но именно в такие моменты усталость ощущается меньше. Эмоциональной разгрузки ей проще добиться во время активной работы.
«Ты можешь несколько часов просидеть в гриме, и этот день ничего не снимут, а в иной раз и возможности не выпадает, чтобы сходить в уборную. При таком ритме ты вроде заряжен и готов пахать, но когда дают пару минут на передышку, то усталость сразу наваливается», — пояснила актриса.Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» добавила, что совершенно не умеет отдыхать. Работа для нее всегда была на первом месте.
«Я работать люблю, не боюсь. Но вот когда отпуск или период без съемок — для меня это катастрофа, я, оказывается, вообще не могу без работы, а еще я не умею отдыхать. Трудоголизм неизлечим», — сказала она.При этом Валентина Рубцова считает, что для каждого человека важно найти тот баланс между работой и отдыхом, чтобы трудовые будни не превратились в рутину.