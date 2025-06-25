Актриса Валентина Рубцова призналась, что страдает от трудоголизма

25 июня 2025, 16:03

Валентина Рубцова (Фото: Телеграм/rubvalya)

Валентина Рубцова призналась, что страдает от трудоголизма. По ее словам, которые приводит «Общественная Служба Новостей», порой съемки затягиваются на несколько суток, но именно в такие моменты усталость ощущается меньше. Эмоциональной разгрузки ей проще добиться во время активной работы.







«Ты можешь несколько часов просидеть в гриме, и этот день ничего не снимут, а в иной раз и возможности не выпадает, чтобы сходить в уборную. При таком ритме ты вроде заряжен и готов пахать, но когда дают пару минут на передышку, то усталость сразу наваливается», — пояснила актриса.

«Я работать люблю, не боюсь. Но вот когда отпуск или период без съемок — для меня это катастрофа, я, оказывается, вообще не могу без работы, а еще я не умею отдыхать. Трудоголизм неизлечим», — сказала она.