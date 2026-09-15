«Затишье»: Звезда «Универа» Валентина Рубцова честно рассказала о депрессии
Актриса Валентина Рубцова рассказала о двух месяцах депрессии
Звезда сериала «Универ» Валентина Рубцова рассказала, как однажды поборола депрессию.
В беседе с Общественной Службой Новостей актриса отметила, что гнетущее состояние возникло у неё после завершения работы в одном очень крупном проекте.
«Наступило тяжёлое и мучительное затишье. Телефон перестал звонить, приглашений не поступало. Где-то месяц или два я была в тяжёлом депрессивном состоянии. Меня поддерживал близкий человек, который верил в меня. И спустя время меня пригласили в развлекательное шоу, и началась новая страница в моей творческой биографии», — рассказала Рубцова.Она добавила, что искренне жалеет тех людей, которым приходится проживать подобные ситуации, но они помогают укрепить дух и волю.