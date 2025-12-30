Звезда «Универа» Рубцова назвала любимые новогодние киношедевры
Актриса Валентина Рубцова, звезда сериала «СашаТаня», поделилась любимыми фильмами, которые помогают ей погрузиться в атмосферу праздника.
В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что в числе фаворитов — культовая комедия «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри.
«Это, конечно, хит нулевых, который я пересматриваю до дыр, потому что образ главного героя, его харизма и сама история — будоражат ум и заставляют сопереживать Гринчу», — добавила актриса.
Не обошлось и без упоминания классики: «Один дома» также занимает особое место в сердце Валентины. Она считает, что ни один Новый год не обходится без этого фильма. Рубцова подчеркнула, что предпочитает отмечать праздник в кругу семьи. К предстоящему Новому году актриса уже украсила елку, добавив в дом праздничное настроение.