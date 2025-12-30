Звезда «Универа» Рубцова назвала любимые новогодние киношедевры

30 декабря 2025, 15:39

Валентина Рубцова (Фото: Telegram @t.me/rubvalya)

Актриса Валентина Рубцова, звезда сериала «СашаТаня», поделилась любимыми фильмами, которые помогают ей погрузиться в атмосферу праздника.





В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что в числе фаворитов — культовая комедия «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри.





«Это, конечно, хит нулевых, который я пересматриваю до дыр, потому что образ главного героя, его харизма и сама история — будоражат ум и заставляют сопереживать Гринчу», — добавила актриса.