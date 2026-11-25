25 ноября 2026, 15:18

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Прохор Андреевич Шаляпин — российский певец, телеведущий и шоумен, участник конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда» 1999 года и финалист шестого сезона проекта «Фабрика звезд» в 2006 году. Широкую известность артист получил благодаря участию в телевизионных ток-шоу, эпатажным высказываниям и романам с состоятельными женщинами старшего возраста. В последние годы Шаляпин неожиданно стал любимцем молодой интернет-аудитории, а его рассуждения о комфорте, отдыхе и нежелании работать превратились в популярные мемы. 26 ноября ему исполняется 43 года. Какую трагедию артист пережил в детстве, кто становился его избранницами, действительно ли у него есть дети и благодаря чему он завоевал популярность у зумеров — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Прохора Шаляпина: настоящее имя и семья Трагедия в семье Прохора Шаляпина: убийство бабушки и тети Начало музыкальной карьеры: «Утренняя звезда» и переезд в Москву Отношения Шаляпина с отцом «Фабрика звезд — 6»: как Прохор Шаляпин стал известным певцом Прохор Шаляпин на телевидении: ток-шоу, романы и прогноз погоды на НТВ Почему Прохор Шаляпин стал кумиром зумеров и интернет-мемом Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова: как началась их дружба Почему Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова перестали общаться Новый конфликт Прохора Шаляпина и Ирины Дубцовой в 2025 году Личная жизнь Прохора Шаляпина Прохор Шаляпин сегодня

Биография Прохора Шаляпина: настоящее имя и семья

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Трагедия в семье Прохора Шаляпина: убийство бабушки и тети

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Начало музыкальной карьеры: «Утренняя звезда» и переезд в Москву

Прохор Шаляпин, Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Отношения Шаляпина с отцом

«Фабрика звезд — 6»: как Прохор Шаляпин стал известным певцом

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Прохор Шаляпин на телевидении: ток-шоу, романы и прогноз погоды на НТВ

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Почему Прохор Шаляпин стал кумиром зумеров и интернет-мемом

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова: как началась их дружба

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова (фото: Instagram* / shalyapin_official)

«Я приду. Она что-нибудь рассказывает. Я ее слушаю. Не понимаю, но слушаю. Она говорит: "Я вот могу с тобой хотя бы выговориться". А я все послушал. Все забыл, естественно, тут же», — рассказывал Шаляпин.

Почему карьеры Прохора Шаляпина и Ирины Дубцовой пошли разными путями

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Почему Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова перестали общаться

«Как сейчас помню эту жуткую новость, когда умер папа Иры. Он был руководителем нашей группы, и я очень многим ему обязан, конечно. Очень хорошо к нему относился и отношусь, помню только светлое о нем», — говорил артист.

Прохор Шаляпин и Ксения Собчак (фото: Instagram* / shalyapin_official)

«Ира очень обиделась, что я не поехал на похороны. Я уже был известный, но в моей жизни были моменты, когда нечего было даже покушать. Ни работы, ничего. И вот я не поехал… Ира очень обиделась. И мы с тех пор собственно и не общаемся», — вспоминал певец.

Новый конфликт Прохора Шаляпина и Ирины Дубцовой в 2025 году

«Помогу ли, если он обратится ко мне за помощью подобрать репертуар? Мне что-то подсказывает, что он платит натурой. А мне пока лишь 43, то есть я ему не подхожу для этого дела. К тому же я практически замужем официально», — заявила Дубцова.

Личная жизнь Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Брак Прохора Шаляпина с Ларисой Копенкиной

Роман с Анной Калашниковой и история с отцовством

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Отношения с Татьяной Гудзевой

Прохор Шаляпин и Татьяна Гудзева (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Роман Прохора Шаляпина с Виталиной Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Свадьба с канадской миллионершей Татьяной Девис

Прохор Шаляпин и Татьяна Девис (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Отношения с актрисой и моделью Ольгой Сан

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Прохор Шаляпин сегодня