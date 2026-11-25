Бабушку зарезали, отец пил и избивал, а первый секс случился в 14 лет с женщиной за 50: вся правда о детстве и личной жизни Прохора Шаляпина
Прохор Андреевич Шаляпин — российский певец, телеведущий и шоумен, участник конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда» 1999 года и финалист шестого сезона проекта «Фабрика звезд» в 2006 году. Широкую известность артист получил благодаря участию в телевизионных ток-шоу, эпатажным высказываниям и романам с состоятельными женщинами старшего возраста. В последние годы Шаляпин неожиданно стал любимцем молодой интернет-аудитории, а его рассуждения о комфорте, отдыхе и нежелании работать превратились в популярные мемы. 26 ноября ему исполняется 43 года. Какую трагедию артист пережил в детстве, кто становился его избранницами, действительно ли у него есть дети и благодаря чему он завоевал популярность у зумеров — в материале «Радио 1».
Биография Прохора Шаляпина: настоящее имя и семьяПрохор Шаляпин родился 26 ноября 1983 года в Волгограде. Настоящее имя будущего шоумена — Андрей Захаренков. Отец, которого тоже звали Андреем Захаренковым, работал сталеваром, а мать Елена Колесникова трудилась поваром на заводе.
Возможно, Андрей выбрал бы обычную рабочую профессию, если бы не бабушка. Именно она первой заметила музыкальные способности внука и решила помочь ему развить талант. Женщина привела мальчика в музыкальную школу на отделение народных инструментов. Там Андрей начал осваивать баян и заниматься вокалом.
Однако детство будущего певца нельзя назвать беззаботным. Отец злоупотреблял алкоголем, часто вел себя агрессивно и создавал опасную обстановку дома. Однажды мужчина едва не отравил всю семью угарным газом, а в другой раз угрожал маленькому сыну ножом.
Позже Шаляпин рассказывал, что подобные испытания сильно повлияли на его характер. Когда Андрей пошел в школу, поведение отца стало еще более непредсказуемым. Мужчина начал нападать с ножом не только на членов семьи, но и на посторонних людей. В итоге его привлекли к ответственности, а затем направили на лечение в психиатрическую больницу. Там ему диагностировали шизофрению.
После этих событий воспитанием Андрея всерьез занялись бабушка и дедушка. В этот период музыкальные способности мальчика раскрылись особенно ярко. Он продолжал заниматься вокалом, учился играть на баяне и вскоре стал солистом русского народного ансамбля «Вьюнок».
Талант юного исполнителя заметили довольно рано. Уже в пятом классе Андрей перешел из обычной школы в специализированное учебное заведение — на вокальное отделение филиала Самарской академии культуры и искусств.
Трагедия в семье Прохора Шаляпина: убийство бабушки и тетиПомимо тяжелых отношений с отцом, будущему артисту пришлось пережить еще одно страшное событие. Когда Андрею исполнилось 13 лет, его любимая бабушка и тетя стали жертвами жестокого преступления. Женщин пытали, а затем убили. Расследование этого дела до сих пор не завершилось, а виновных так и не нашли.
Гибель близких стала одним из самых тяжелых испытаний в жизни подростка. Бабушка, которая когда-то первой поверила в его музыкальные способности и привела в музыкальную школу, занимала особое место в его жизни. Позже в семье Андрея произошли перемены. После второго замужества матери у него появилась сводная сестра Соня Тайх. Впоследствии девушка стала участницей популярной группы «Лицей».
Дети быстро нашли общий язык. Они вместе посещали музыкальную школу в Волгограде, а затем начали выступать в подростковой шоу-группе «Джем». В этом коллективе также начинали творческий путь Ирина Дубцова и Таня Заикина, известная как Монокини.
Начало музыкальной карьеры: «Утренняя звезда» и переезд в МосквуПервые шаги в музыке Андрей делал еще в родном Волгограде. В детстве он занимался в музыкальной школе по классу баяна, выступал в ансамбле «Вьюнок» и участвовал в работе шоу-группы «Джем».
В 1996 году юный музыкант написал свою первую песню — «Нереальный сон». Спустя три года он принял участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» и занял третье место. Для начинающего исполнителя это стало важным достижением и возможностью заявить о себе широкой аудитории.
В 15 лет Андрей решился на переезд в Москву. Там он поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова, где продолжил заниматься вокалом. Позже будущий артист окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по специальности «народное пение».
Именно в этот период Андрей выбрал сценическое имя Прохор Шаляпин. Псевдоним отсылает к знаменитому оперному басу Федору Шаляпину, чье имя хорошо известно в истории российской музыкальной культуры.
Отношения Шаляпина с отцомСтав известным артистом, Прохор не раз возвращался к воспоминаниям о тяжелом детстве и сложных отношениях с отцом. В 2020 году в программе «Звезды сошлись» на НТВ он рассказал, что долгие годы не мог простить родителя за агрессию и жестокое обращение с семьей.
Певец вспоминал, как вместе с матерью был вынужден убегать от отца по снегу, спасаясь от очередного приступа ярости. Пережитое оставило глубокий след в его памяти. Шаляпин также признавался, что на похоронах отца не испытывал привычного чувства утраты. Слишком много боли и тяжелых воспоминаний связывало его с этим человеком.
Однако со временем отношение артиста к прошлому изменилось. В 2023 году он говорил, что сумел отпустить старые обиды и пришел к мысли о необходимости уважать родителей, какими бы сложными ни были отношения с ними. По мнению певца, родителей человек не выбирает, поэтому важно научиться принимать прошлое и жить дальше.
«Фабрика звезд — 6»: как Прохор Шаляпин стал известным певцомШирокая известность пришла к Прохору в 2006 году, когда он стал участником шестого сезона музыкального проекта «Фабрика звезд». Наставником конкурсантов выступал продюсер Виктор Дробыш.
Шаляпин сумел привлечь внимание зрителей и дошел до финала. После завершения проекта он начал активно гастролировать, записывать песни и развивать сольную карьеру. В его репертуаре появились как эстрадные композиции, так и народные произведения. В этот период артист выпустил альбомы «Волшебная скрипка» и «Легенда». Казалось, что участие в популярном телевизионном проекте станет для него началом успешной музыкальной карьеры.
Однако сотрудничество с Виктором Дробышем вскоре закончилось громким конфликтом. Стороны расторгли контракт, обменявшись взаимными претензиями. После разрыва сотрудничества песни Шаляпина практически перестали звучать на крупных радиостанциях и появляться в ротации музыкальных телеканалов.
Лишившись активной продюсерской поддержки, певец постепенно стал искать другие способы оставаться на виду. С начала 2010-х годов он все чаще появлялся в телевизионных программах, светской хронике и развлекательных проектах.
Прохор Шаляпин на телевидении: ток-шоу, романы и прогноз погоды на НТВПосле ослабления музыкальной карьеры Шаляпин переключился на телевидение. Он стал частым гостем популярных ток-шоу, среди которых «Пусть говорят» и «Прямой эфир». Главной темой обсуждений все чаще становилась личная жизнь певца. Особенный интерес публики вызывали его отношения и браки с состоятельными женщинами старшего возраста.
Постепенно имя Шаляпина стало ассоциироваться не только с музыкой, но и с громкими романами, необычными заявлениями и участием в светских скандалах. Сам артист не избегал внимания прессы и охотно обсуждал личную жизнь в телевизионных программах.
При этом певец пробовал себя и в других форматах. С 2018 по 2020 год он вел прогноз погоды на телеканале НТВ. Кроме того, Шаляпин периодически появлялся в эпизодических ролях в кино и сериалах. В частности, он снялся в многосерийном фильме «Жуков».
Несмотря на разнообразие телевизионных проектов, по-настоящему новую волну популярности артисту принесло участие в реалити-шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.
Почему Прохор Шаляпин стал кумиром зумеров и интернет-мемомОчередной неожиданный поворот в карьере Прохора произошел в 2023 году после его появления в реалити-шоу «Звезды в Африке». Именно тогда на артиста обратила внимание молодая интернет-аудитория.
Зрителей заинтересовали самоироничные высказывания Шаляпина о работе, деньгах, комфорте и отдыхе. Певец открыто рассуждал о нежелании много трудиться, стремлении получать удовольствие от жизни и возможности не превращать карьеру в главную цель существования.
Его фразы быстро разошлись по социальным сетям, превратились в мемы и начали жить собственной жизнью. Для зумеров Шаляпин стал своеобразным символом философии комфортной жизни, в которой человек не обязан постоянно работать на износ.
Вскоре Шаляпина стали приглашать вести крупные мероприятия, в том числе фестиваль VK Fest. Он начал регулярно появляться в популярных развлекательных программах, среди которых «Шоу Воли», и получать рекламные предложения от крупных компаний.
В рамках коммерческих проектов певец выступал в качестве амбассадора и даже получил символическое звание «директора по отдыху». Его публичный образ окончательно закрепился за человеком, который открыто выступает за комфорт, удовольствие и разумное отношение к работе.
Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова: как началась их дружбаОдной из первых важных встреч в музыкальной жизни Прохора стало знакомство с Ириной Дубцовой. Будущие артисты впервые увиделись в волгоградском Доме политпросвещения. В то время Андрей только начинал заниматься народным вокалом, а Ирина уже выступала в группе «Джем» и исполняла популярные песни.
Увлечение фольклором не произвело на девочку особого впечатления, однако знакомство она решила продолжить. Уже через несколько дней Дубцова предложила Прохору присоединиться к ее коллективу. Так начинающий певец стал участником «Джема».
Группой руководили родители Ирины — Виктор Викторович и Наталья Борисовна. Они придерживались строгих правил, ценили дисциплину и требовали от участников серьезного отношения к репетициям. Тем не менее с энергичным и общительным Прохором руководители быстро нашли общий язык. Особенно Наталье Борисовне нравилось, что мальчик умел внимательно слушать собеседника.
«Я приду. Она что-нибудь рассказывает. Я ее слушаю. Не понимаю, но слушаю. Она говорит: "Я вот могу с тобой хотя бы выговориться". А я все послушал. Все забыл, естественно, тут же», — рассказывал Шаляпин.Прохор и Ирина проводили вместе много времени. Они постоянно репетировали, выступали и постепенно становились все ближе. Настолько, что юный Шаляпин даже связывал с Дубцовой музыку других исполнителей. Например, песни Уитни Хьюстон он настолько прочно ассоциировал с подругой, что был уверен: они принадлежат Ирине.
Почему карьеры Прохора Шаляпина и Ирины Дубцовой пошли разными путями
Во время гастролей в Волгограде певица Ирина Понаровская прослушала юную Ирину Дубцову и посоветовала ей пройти кастинг в группу «Девочки», которую создавал продюсер Игорь Матвиенко. Однако на Прохора Шаляпина внимания не обратила.
С этого момента профессиональные пути молодых исполнителей начали расходиться. В 16 лет оба переехали в Москву, но выбрали разные направления. Дубцова занялась работой над новым музыкальным проектом и поселилась на юго-востоке столицы в квартире, которую предоставил продюсер. Шаляпин поступил в училище имени Ипполитова-Иванова и жил на северо-западе города.
Несмотря на расстояние, молодые люди продолжали общаться. Прохор часто приезжал к Ирине в гости и даже оставался у нее ночевать. Когда Дубцова стала участницей четвертого сезона «Фабрики звезд» и одержала победу, Шаляпин искренне переживал за подругу и радовался ее успеху.
Почему Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова перестали общатьсяПричиной серьезной ссоры между бывшими друзьями стала смерть отца Ирины Дубцовой. Виктор Викторович руководил группой «Джем» и сыграл важную роль в начале музыкальной карьеры Прохора. Однако, когда мужчина умер, Шаляпин не приехал на похороны. Ирина восприняла отсутствие бывшего друга как личное оскорбление и проявление неуважения к ее семье.
«Как сейчас помню эту жуткую новость, когда умер папа Иры. Он был руководителем нашей группы, и я очень многим ему обязан, конечно. Очень хорошо к нему относился и отношусь, помню только светлое о нем», — говорил артист.По словам Шаляпина, в 2011 году он переживал непростой период: несмотря на известность, у него практически не было денег. Певец утверждал, что даже не мог позволить себе купить траурный букет, поэтому не приехал на похороны.
Однако Ирина придерживалась другой версии произошедшего. В одном из YouTube-шоу она заявила, что Прохор всегда относился к ней недоброжелательно, даже в юности. По словам певицы, он мог подшучивать над ней в компании людей, которые ее недолюбливали.
«Ира очень обиделась, что я не поехал на похороны. Я уже был известный, но в моей жизни были моменты, когда нечего было даже покушать. Ни работы, ничего. И вот я не поехал… Ира очень обиделась. И мы с тех пор собственно и не общаемся», — вспоминал певец.
Новый конфликт Прохора Шаляпина и Ирины Дубцовой в 2025 годуВ феврале 2025 года Прохор стал гостем шоу Карины Нигай, где резко высказался о творчестве бывшей подруги. Шаляпин назвал Дубцову «сбитым летчиком», намекая на снижение ее популярности. Кроме того, он заявил, что в репертуаре певицы нет по-настоящему сильных хитов, а ее композиции представляют собой «одноразовое фуфло», которое быстро исчезает из музыкальных чартов.
Ирина не стала оставлять выпад без ответа. Ее возмутили не только слова бывшего друга, но и сама возможность того, что он может оценивать ее творчество и давать советы по поводу репертуара.
«Помогу ли, если он обратится ко мне за помощью подобрать репертуар? Мне что-то подсказывает, что он платит натурой. А мне пока лишь 43, то есть я ему не подхожу для этого дела. К тому же я практически замужем официально», — заявила Дубцова.Кроме того, певица сравнила Шаляпина с мемом. По словам Ирины, подобный человек скорее вызывает недоумение, чем желание всерьез на него обижаться. Несмотря на многолетнюю размолвку и публичные взаимные выпады, артистам в итоге удалось наладить отношения. В марте 2026 года Прохор представил песню «Пятница», которую написала Ирина Дубцова. Певица подарила композицию бывшему другу.
Личная жизнь Прохора ШаляпинаПервые серьёзные отношения в его жизни были с обеспеченной предпринимательницей Аллой Пеняевой. Она помогла молодому артисту поступить в московский вуз, предоставила ему жильё и автомобиль.
Первый сексуальный опыт у Прохора Шаляпина произошёл в 14 лет в Волгограде, когда он был школьником. По его словам, партнёршей была женщина значительно старше — бабушка его друга, которой тогда было около 50 лет.
Брак Прохора Шаляпина с Ларисой Копенкиной
В 2013 году Шаляпин вступил в брак с предпринимательницей Ларисой Копенкиной. На тот момент женщине было 52 года. Их отношения вызвали широкий резонанс и стали одной из самых обсуждаемых тем года. Дополнительный интерес к паре подогрело появление супругов в программе «Мужское/Женское». Родные певца не одобрили его выбор, а уже в 2014 году Шаляпин и Копенкина сообщили о разводе.
Роман с Анной Калашниковой и история с отцовством
Ещё во время брака с Копенкиной у Прохора начались отношения с Анной Калашниковой. Вскоре стало известно, что актриса ждёт ребёнка. В марте 2015 года она родила сына Даню, и поначалу отцом мальчика считали Шаляпина.
Пара регулярно появлялась в телевизионных ток-шоу и даже готовилась к свадьбе. Однако постоянные ссоры и разногласия помешали им создать семью. Позднее результаты ДНК-теста подтвердили, что певец не является биологическим отцом ребёнка.
Отношения с Татьяной Гудзевой
В конце 2017 года певец представил публике новую возлюбленную — Татьяну Гудзеву, не имевшую отношения к шоу-бизнесу. Вместе они неоднократно становились гостями популярных телевизионных программ. В эфире шоу «На самом деле» раскрылись настоящий возраст Татьяны и некоторые подробности её биографии.
Однако эти обстоятельства не изменили отношения Шаляпина к избраннице. Со временем между партнёрами стали возникать подозрения и ревность. Проверка на детекторе лжи показала, что оба изменяли друг другу.
Роман Прохора Шаляпина с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Весной 2018 года в СМИ появились сообщения о новых отношениях певца — на этот раз с Виталиной Цымбалюк-Романовской. В тот период Шаляпин поддерживал женщину во время её громкого развода с Арменом Джигарханяном. Вскоре пару стали регулярно замечать вместе.
Влюблённые обсуждали возможность рождения детей и вместе пришли на программу «Секрет на миллион». Отношения развивались не только в личной, но и в творческой сфере. Шаляпин и Цымбалюк-Романовская записали композиции «Я больше не буду» и «Люди с экрана», выступили с несколькими концертами, а в 2019 году представили совместную программу в Доме кино. Однако позднее в том же году артисты объявили о расставании.
Свадьба с канадской миллионершей Татьяной Девис
Позже стало известно о новой избраннице певца — канадской предпринимательнице Татьяне Девис, состояние которой оценивали в миллионы долларов. До этого в прессе обсуждали возможный роман Шаляпина с внучкой Людмилы Гурченко. Однако в августе 2021 года выяснилось, что артист женился на Девис.
Свадебное торжество прошло в закрытом клубе Лас-Вегаса. Во время праздника Шаляпин исполнял собственные песни и известные композиции других артистов.
Молодожёны не успели отправиться в свадебное путешествие: Татьяна заразилась COVID-19, болезнь протекала в тяжёлой форме. Прохор остался с женой в их американском доме и ухаживал за ней. Сам певец прошёл вакцинацию и избежал серьёзных осложнений.
30 сентября стало известно о смерти Татьяны от последствий коронавирусной инфекции. Позже выяснилось, что её родители почти неделю не сообщали Прохору о трагедии. Артист заявил, что не собирается претендовать на наследство супруги и считает, что всё имущество должно достаться её семье.
После смерти Девис вокруг Шаляпина появились многочисленные слухи и обвинения. Певец решил ответить на них в эфире программы Андрея Малахова. В начале 2022 года в студию шоу «На самом деле» пришла женщина, представившаяся помощницей Татьяны. Она заявила, что по просьбе Шаляпина подмешивала его супруге некие препараты. Однако никаких доказательств своим словам гостья не представила.
Прохор Шаляпин категорически отверг все обвинения в отравлении жены, назвав их «несусветной чушью» и пиаром ток-шоу. По словам певца, между ним и Татьяной Дэвис был заключён жёсткий брачный контракт. Он подчеркнул, что её смерть была ему абсолютно невыгодна ни материально, ни по-человечески, так как они любили друг друга и строили планы на будущее.
Отношения с актрисой и моделью Ольгой Сан
Весной 2022 года Прохор познакомил публику с новой возлюбленной — актрисой и моделью Ольгой Сан, также известной под фамилией Бутова. Она обладала титулом «Миссис Россия — Вселенная» и участвовала в реалити-шоу «Дом-2».
К концу года Ольга призналась, что их отношения не оправдали ожиданий. По словам женщины, певец не торопился знакомить её со своими близкими, не баловал дорогими подарками и не собирался создавать семью. Шаляпина, как рассказывала Сан, устраивал лёгкий формат отношений без серьёзных обязательств, который она называла «гостевым» союзом.
Прохор Шаляпин сегодняВ 2026 году артист несколько раз намекал в интервью, что в его жизни появилась новая женщина. По словам певца, речь идёт о состоятельной избраннице старшего возраста — ей около 70 лет. Она живёт в центре Москвы, в районе Хамовников, ранее похоронила четырёх мужей и воспитывает взрослых детей. Имя женщины Шаляпин принципиально не раскрывает.
В профессиональной жизни артист продолжает зарабатывать на образе главного гедониста российского шоу-бизнеса. Он регулярно появляется на телевидении в качестве соведущего развлекательных программ, участвует в рекламных интеграциях, проводит мероприятия и активно ведёт социальные сети.
Одним из главных событий последнего времени в бытовой жизни певца стала покупка загородного особняка в Новой Москве, в районе Коммунарки. Дом насчитывает 14 комнат и 10 спален, а площадь прилегающего участка составляет 40 соток. Сейчас Шаляпин занимается ремонтом и выбирает дизайнерскую мебель для нового жилья. Как рассказывал артист, на покупку особняка он копил два года.