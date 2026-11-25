Полина Диброва показала фигуру в леопардовом бикини — фото
Модель и бывшая жена шоумена Дмитрия Диброва Полина опубликовала в личном блоге фото в леопардовом бикини.
Сейчас модель отдыхает на Мальдивах вместе со своим женским клубом. На фото Полина делает селфи в зеркале у себя на вилле. Она стоит в купальнике с анималистичным принтом, одной рукой держит телефон, другой поправляет волосы. На заднем плане видна комната с деревянной мебелью, шляпа на столе и окно с видом на океан.
Недавно бизнесвумен прокомментировала слухи о том, что она похудела с помощью препарата для диабетиков. По её словам, подписчики постоянно пишут комментарии, в которых «уличают» её в сокрытии фактов. Диброва подчеркнула, что никогда не делала такие уколы и не собирается прибегать к ним без показаний по здоровью.
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