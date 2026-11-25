25 ноября 2026, 09:32

Macan (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Рэпер Макан может собрать около 600 миллионов рублей от продажи билетов на первый тур после службы в армии. Для этого артисту потребуется распродать места на всех 43 концертах в России. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.