Макан может заработать полмиллиарда рублей за первый тур после армии
Рэпер Макан может собрать около 600 миллионов рублей от продажи билетов на первый тур после службы в армии. Для этого артисту потребуется распродать места на всех 43 концертах в России. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Первое выступление запланировали на 1 декабря в Смоленске. Поклонники приобрели около двух тысяч билетов из 2,6 тысячи. По оценке канала, сборы от этого концерта могут достичь семи миллионов рублей.
На следующий день музыкант выйдет на сцену в Брянске. Там слушатели купили билеты более чем на половину из четырех тысяч мест. В Подольске, где шоу пройдет 4 декабря, они заняли почти 80% зала — около пяти тысяч мест. Стоимость билетов там доходит до 12 тысяч рублей.
Настоящее имя 24-летнего исполнителя — Андрей Косолапов. Он проходит службу в подмосковном спецназе «Витязь» Росгвардии. За успехи в боевой подготовке музыкант получил знак «За отличие в службе» II степени.
За время службы артист выступил с оркестром и детским хором на юбилее Росгвардии, а еще поздравил женщин-военнослужащих с 8 Марта.
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