25 ноября 2026, 12:45

Стас Михайлов сообщил об отказе от уколов для похудения из-за побочных эффектов

Стас Михайлов (Фото: Instagram* @stas_mihailoff)

Певец Стас Михайлов рассказал, что давно отказался от уколов для похудения, так как считает их вредными для здоровья. Об этом артист сообщил в беседе с KP.RU.





По словам Михайлова, он однажды решился на такой эксперимент по совету жены, но через пару месяцев перестал использовать препарат.

«Я противник этих уколов. Попробовал их лет пять назад. Жена мне дала. Я попробовал, мне так плохо стало. Месяц или два я их колол, а потом сказал: всё, больше ко мне с этим не подходить. От этих уколов я был не в своей тарелке, и суставы начали побаливать», — рассказал он.