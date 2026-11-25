«Мне так плохо стало»: Стас Михайлов резко высказался об уколах для похудения
Стас Михайлов сообщил об отказе от уколов для похудения из-за побочных эффектов
Певец Стас Михайлов рассказал, что давно отказался от уколов для похудения, так как считает их вредными для здоровья. Об этом артист сообщил в беседе с KP.RU.
По словам Михайлова, он однажды решился на такой эксперимент по совету жены, но через пару месяцев перестал использовать препарат.
«Я противник этих уколов. Попробовал их лет пять назад. Жена мне дала. Я попробовал, мне так плохо стало. Месяц или два я их колол, а потом сказал: всё, больше ко мне с этим не подходить. От этих уколов я был не в своей тарелке, и суставы начали побаливать», — рассказал он.Певец подчеркнул, что принимает решения здраво и без фанатизма: осознав, что инъекции ему не подходят, он просто отказался от них. Точно так же в своё время он расстался с сигаретами. При этом Михайлов не выносит жёстких ограничений в повседневной жизни. Он признался, что не смог бы постоянно придерживаться строгой диеты.