Павел Прилучный проиграл суд Агате Муцениеце и не смог отобрать сына
Суд оставил 12-летнего сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного с мамой
Суд оставил 12-летнего сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного с мамой. Об этом сообщает «СтарХит».
Сегодня, 25 июля, в Головинском районном суде Москвы окончательно определили место жительства Тимофея. Согласно решению суда, мальчик будет жить с Агатой Муцениеце.
Борьба бывших супругов за общего сына длилась девять месяцев. Все это время подросток жил с отцом и встретился с мамой всего раз. Актриса была уверена, что Тимофея настраивают против нее и настаивала на повторном вызове мальчика в суд.
*Запрещен в РФ
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