Достижения.рф

Стало известно, почему Ксения Бородина не стала менять фамилию после свадьбы

Ксения Бородина (Фото: Telegram-канал @borodylia0803)

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина после свадьбы с Николаем Сердюковым приняла решение оставить свою фамилию. Несмотря на официальную регистрацию брака и масштабную праздничную церемонию, которая прошла в конце июня, она по-прежнему носит фамилию бывшего супруга — Курбана Омарова.



По информации телеграм-канала «Светский хроник», Бородина объяснила свою позицию тем, что не хочет тратить время и нервы на переоформление документов.

Несмотря на то, что их отношения с Омаровым завершились давно, и она уже не состоит с ним в браке, официально остается Курбаном Омаровой. Для нее это — просто удобное решение, которое позволяет избежать лишних хлопот.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0