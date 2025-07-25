Стало известно, почему Ксения Бородина не стала менять фамилию после свадьбы

25 июля 2025, 10:27

Ксения Бородина (Фото: Telegram-канал @borodylia0803)

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина после свадьбы с Николаем Сердюковым приняла решение оставить свою фамилию. Несмотря на официальную регистрацию брака и масштабную праздничную церемонию, которая прошла в конце июня, она по-прежнему носит фамилию бывшего супруга — Курбана Омарова.