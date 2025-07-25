Стало известно, почему Ксения Бородина не стала менять фамилию после свадьбы
Телеведущая и блогерша Ксения Бородина после свадьбы с Николаем Сердюковым приняла решение оставить свою фамилию. Несмотря на официальную регистрацию брака и масштабную праздничную церемонию, которая прошла в конце июня, она по-прежнему носит фамилию бывшего супруга — Курбана Омарова.
По информации телеграм-канала «Светский хроник», Бородина объяснила свою позицию тем, что не хочет тратить время и нервы на переоформление документов.
Несмотря на то, что их отношения с Омаровым завершились давно, и она уже не состоит с ним в браке, официально остается Курбаном Омаровой. Для нее это — просто удобное решение, которое позволяет избежать лишних хлопот.
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