В РПЦ призвали SHAMANа и Мизулину не грешить и обвенчаться

25 июля 2025, 13:03

SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Публичная демонстрация чувств, которой сейчас занимаются SHAMAN и Екатерина Мизулина, считается страшным грехом. Об этом в разговоре с «Абзацем» сообщил клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).