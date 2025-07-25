В РПЦ призвали SHAMANа и Мизулину не грешить и обвенчаться
Публичная демонстрация чувств, которой сейчас занимаются SHAMAN и Екатерина Мизулина, считается страшным грехом. Об этом в разговоре с «Абзацем» сообщил клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
По словам священника, внебрачное сожительство — это смертный грех. Когда личная жизнь становится фактом общественного достояния, романтическая связь без штампа в паспорте может считаться преступлением против нравственных и Божественных законов, отметил отец Макарий.
Ранее SHAMAN, отвечая на вопрос о свадьбе с Мизулиной, объяснил, что думает о том, чтобы сделать возлюбленной предложение.
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