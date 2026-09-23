Рэпер Джиган в 2019 году откусил ухо менеджеру на концерте в Одессе
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в 2019 году на концерте в Одессе напал на своего менеджера и откусил ему часть уха. Об этом Mash рассказал бывший участник команды артиста.
По словам источника, певец разозлился на барабанщика, который вышел на сцену вместе с чужим диджеем. Рэпер считает, что музыканты из его команды могут работать только с ним.
Джиган устроил погром в гримёрке и покалечил менеджера. Пострадавший попал в больницу, где ему пришили откушенную часть уха. Журналисты позвонили мужчине. Он косвенно подтвердил инцидент, но отказался рассказывать детали.
Менеджер заявил, что пытается забыть о случившемся, боится агрессивного рэпера и продолжает работать в российском шоу-бизнесе. Барабанщик после конфликта напился от стресса. Когда команда возвращалась в Россию, Джиган бросил его в аэропорту Стамбула. Билет музыканту оплатили коллеги.
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