Рэпер Джиган в 2019 году откусил ухо менеджеру на концерте в Одессе

23 сентября 2026, 12:00

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в 2019 году на концерте в Одессе напал на своего менеджера и откусил ему часть уха. Об этом Mash рассказал бывший участник команды артиста.