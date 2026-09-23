Киркоров скинул 55 млн рублей с цены квартиры в центре Москвы в надежде продать её

23 сентября 2026, 07:31

Mash: Филипп Киркоров скинул 55 миллионов рублей с цены своей квартиры на Арбате

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Певец Филипп Киркоров уступил 55 миллионов рублей от прежней стоимости своей четырёхкомнатной квартиры в центре Москвы, чтобы продать ее. Об этом пишет Telegram-канал Mash.