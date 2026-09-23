Киркоров скинул 55 млн рублей с цены квартиры в центре Москвы в надежде продать её
Певец Филипп Киркоров уступил 55 миллионов рублей от прежней стоимости своей четырёхкомнатной квартиры в центре Москвы, чтобы продать ее. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Апартаменты в Филипповском переулке на Арбате не могут найти покупателя уже седьмой месяц. Сейчас за объект просят 185 миллионов рублей — в последнюю неделю артист снизил цену на 15 миллионов. Жильё уже выставлено ниже рыночной стоимости.
Квартира находится в ЖК «Филипповский». На территории действуют многоуровневая охрана, видеонаблюдение и пропускной режим. Внутри есть спальня, кабинет, комнаты для персонала, два санузла, две гардеробные и кладовая. В одном из интервью звезда рассказал, что приобрёл эти апартаменты более 20 лет назад за сумму свыше 4,5 миллиона долларов.
Ранее «Радио 1» передавало, что Киркоров выиграл судебный спор с предпринимателем из Санкт-Петербурга. Калининский районный суд рассмотрел иск народного артиста России к ИП Георгию Барановскому о возмещении убытков — поводом для разбирательства стали изделия из камня, заказанные для квартиры певца. Подробности читайте здесь.
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