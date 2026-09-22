Модель Анастасия Решетова показала, как выглядела её грудь в 18 лет — фото
Модель Анастасия Решетова показала, как выглядела её грудь до пластики. Она опубликовала в личном блоге архивное фото, где ей 18 лет.
Анастасия призналась, что не было никакой необходимости в операциях, но она об этом не жалеет.
«Если бы меня сейчас спросили, изначально делать её или нет, я бы не стала, потому что больше стала любить себя настоящую. На фото мне 18 лет, и здесь все 100% натуральное. Как видите, необходимости в операциях не было. Была необходимость поверить в себя или найти поддержку в близком человеке, которой так не хватало долгое время», — отметила модель.По словам Решетовой, многие девушки на самом деле не понимают, насколько красивыми они могут быть, если «уплотнятся» внутри себя и научатся правильно преподносить свою красоту. Она добавила, что ей стоило это многих лет.