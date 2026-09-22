Модель Анастасия Решетова показала, как выглядела её грудь в 18 лет — фото

22 сентября 2026, 17:27

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* @a.reshetova)

Модель Анастасия Решетова показала, как выглядела её грудь до пластики. Она опубликовала в личном блоге архивное фото, где ей 18 лет.





Анастасия призналась, что не было никакой необходимости в операциях, но она об этом не жалеет.

«Если бы меня сейчас спросили, изначально делать её или нет, я бы не стала, потому что больше стала любить себя настоящую. На фото мне 18 лет, и здесь все 100% натуральное. Как видите, необходимости в операциях не было. Была необходимость поверить в себя или найти поддержку в близком человеке, которой так не хватало долгое время», — отметила модель.