«БДСМ-группировка»: Психоаналитик раскрыла, что Прилучный делает с Зепюр после развода с Муцениеце

24 июля 2025, 13:12

Психоаналитик Смолярчук: Прилучный своим конфликтом с Агатой калечит Зепюр

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: телеграм-канал @bugevuge001)

Бывшая супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце провела большую вечеринку, на которой объявила всем присутствующим пол своего будущего ребёнка. После праздника Прилучный отписался в социальных сетях от своей дочери Мии, которая показывала все, что происходило на мероприятии у мамы.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что подобным поведением Павел Прилучный мстит своей жене и продолжает общий конфликт.





«Если конфликт продолжается, нагнетается, и они мстят друг другу, тем более привлекая к этому своих новых супругов по браку или детей, то это про незавершенную историю. И они получают от этого наслаждение, настоящую энергетическую зарядку», — сказала она.

«Я думаю, что Зепюр такое поведение ранит, потому что Павел без конца делает эмоциональные отсылки на отношения с Агатой — будь то конфликт, перепалки, переписки в открытых сетях. Он тратит себя на это вместо того, чтобы эмоционально погрузиться в свою новую семью. И новые партнеры Муцениеце и Прилучного страдают от этого, ведь они не знали, что из брака получится настоящая БДСМ-группировка», — объяснила Смолярчук.

Агата Муцениеце (Фото:телеграм-канал @AgataMucenieceLife)

«Это формирует огромные болезненные созависимости, при которых калечатся все. Но здесь надо делать скидку на то, что они оба актеры истероидного типа, которые нуждаются в общественном признании, и продолжение такой демонстрации выступает в виде профессиональной реализации. Все смотрят сериал, который продолжается уже много лет», — заключила психоаналитик.