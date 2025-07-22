Павел Прилучный отписался от своей дочери Мии после гендер-пати Агаты Муцениеце

22 июля 2025, 18:21

Прилучный после прошедшей вечеринки бывшей жены отписался от дочери в социальных сетях

Павел Прилучный (Фото: Instagram* @bugevuge)

Бывшая супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце накануне устроила роскошную вечеринку, на которой объявила всем присутствующим пол своего будущего ребёнка. Однако вскоре после проведения праздника Прилучный отписался в социальных сетях от своей дочери Мии, которая присутствовала на мероприятии. Об этом сообщает Woman.ru.