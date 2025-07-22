Павел Прилучный отписался от своей дочери Мии после гендер-пати Агаты Муцениеце
Бывшая супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце накануне устроила роскошную вечеринку, на которой объявила всем присутствующим пол своего будущего ребёнка. Однако вскоре после проведения праздника Прилучный отписался в социальных сетях от своей дочери Мии, которая присутствовала на мероприятии. Об этом сообщает Woman.ru.
Поклонники Прилучного, тщательно следящие за жизнью кумира, заметили, что актёр, ранее подписанный на аккаунт дочери в соцсети, по какой-то причине больше не захотел следить за ней. Публика предположила, что Павлу надоел контент с гендер-пати его бывшей жены.
Следует отметить, что Муцениеце провела торжественное мероприятие масштабно, пригласив самых близких разделить её радость. Поздравить Агату с важным для неё днём прибыл сын Тимофей, который жил с отцом и не общался с Муцениеце почти год. Но судя по счастливым кадрам, ему удалось наладить отношения с матерью. Отмечается, что Прилучный никак не препятствует их общению.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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