Беременная Агата Муцениеце заявила, что побрилась налысо: «Мне сожгли волосы перед свадьбой»

16 июля 2025, 10:31

Беременная Агата Муцениеце заявила, что побрилась насыло перед свадьбой

Агата Муцениеце (фото: Instagram* @agataagata)

Агата Муцениеце вышла на связь с поклонниками, представ в необычном образе. Актриса с юмором отметила, что нашла отличный способ спастись от жары.





36-летняя звезда совсем скоро выйдет замуж за аккордеониста-виртуоза Петра Дрангу. Сейчас пара готовится к свадьбе. Недавно Агата рассказала, что ждёт от музыканта ребёнка. Несмотря на своё положение, Муцениеце продолжает вести активный образ жизни и участововать в новых проектах.



Вчера актриса опубликовала несколько кадров. Она позировала с лёгким макияжем и в свободном белом платье, скрывающем округлившийся живот. В качестве аксессуара она надела розовый платок на шею. Однако внимание поклонников привлекла «прическа» Муцениеце, а именно её полное отсутствие.



Звезда предстала с полностью выбритой головой. С грустным выражением лица она сообщила, что сменила имидж вынужденно, поскольку прямо перед свадьбой ей сожгли волосы.



Однако фанатов Муцениеце не провести – они сразу догадались, что новый имидж звезды является мастерской работой гримёра.





«Фату на гвоздик теперь прикреплять», «А вам даже так очень хорошо», «Солдат Джейн!», «Теперь нужно откровенную фотосессию, как у беременной Деми Мур», «Ну Агата, настоящая шутница, я даже поверила в первые секунды», – написали пользователи соцсетей в комментариях.