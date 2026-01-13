13 января 2026, 13:50

Максим Костромыкин (Фото: Instagram* @ _makskost_)

Актеру, чье лицо знакомо миллионам зрителей по душевному водителю Грише из «Ольги», киномеханику Николаю из «Брестской крепости» и загадочному Юрию Юдину из «Перевала Дятлова», 14 января исполняется 46 лет. Максим Костромыкин — пример того, как упорство и талант могут проложить путь на самый верх без громких связей и классической «звездной» внешности. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Максима Костромыкина Личная жизнь Максима Костромыкина: тихий развод и громкий роман За пределами съемочной площадки: спорт, путешествия и отдых по-костромыкински Как сейчас живет Костромыкин



Биография Максима Костромыкина

Максим Костромыкин (Фото: Instagram* @ _makskost_)

«У Гриши классическая история человека, воспитанного бабушкой. Многие его понятия о жизни устарели. Если бы я был таким, как он, мне было бы тяжело. Я тоже когда-то был таким же добрым и открытым, тоже верил в чудеса. Со временем этой веры становится всё меньше. Мне кажется, так происходит со всеми, кто переезжает в Москву».

Личная жизнь Максима Костромыкина: тихий развод и громкий роман

Анастасия Красикова и Максим Костромыкин с дочерью (Фото: Instagram* @ _makskost_)

За пределами съемочной площадки: спорт, путешествия и отдых по-костромыкински

Максим Костромыкин (Фото: Instagram* @ _makskost_)

«Я прямо наслаждаюсь этой взаимосвязью движения, нагрузок и увеличения дофамина. Она все решает», — признается артист.

«Второй год я уже учусь на нем стоять, непосредственно стоять уже научился, езжу тоже потихоньку», — с юмором делился он прогрессом с изданием Men Today, добавляя, что уже осмелел настолько, что пробовал силы на зеленой трассе.

«Калининград для меня — это такое место, где я задышал полной грудью, город, где мне что-то открывается», — говорит актер.

Как сейчас живет Костромыкин