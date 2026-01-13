Разрыв с первой женой, роман с девушкой на 20 лет моложе и поздняя любовь к спорту: что известно о жизни Максима Костромыкина?
Актеру, чье лицо знакомо миллионам зрителей по душевному водителю Грише из «Ольги», киномеханику Николаю из «Брестской крепости» и загадочному Юрию Юдину из «Перевала Дятлова», 14 января исполняется 46 лет. Максим Костромыкин — пример того, как упорство и талант могут проложить путь на самый верх без громких связей и классической «звездной» внешности. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Максима КостромыкинаБудущий актер родился 14 января 1980 года в городе Семипалатинске (ныне — Семей) в Казахстане, в простой семье: мать работала инженером, а отец был дальнобойщиком. Детство, проведенное в Семипалатинске, а затем в Калининграде, не было связано с миром искусства, если не считать увлечения школьным драмкружком. Окончив школу, он получил экономическое образование, но тяга к сцене оказалась сильнее. В 2002 году Костромыкин отправился покорять Москву и поступил во ВГИК на курс Игоря Ясуловича, который окончил в 2006 году.
Дебют Максима Костромыкина в кино состоялся в 2003 году с крошечной роли дилера в сериале «Моя родня». Долгие годы его удел — эпизоды и малозаметные роли второго плана. Компьютерщик Антон в «Бальзаковском возрасте», тусовщик в «Королях игры», Жека в «Школе №1» — эти персонажи растворялись в общем потоке, но оттачивали мастерство. Первые главные роли — Серёжа в «Короле, даме, валете» (2008) и Монахов в драме «Улетающий Монахов» — не сделали его звездой, но закрепили за ним амплуа «простого парня», способного на глубокие переживания.
Прорывом стала роль киномеханика Николая в масштабной военной драме «Брестская крепость» (2010), которая принесла ему первое широкое признание. Однако настоящая народная любовь настигла актера лишь в 2016 году, когда на экраны вышел сериал «Ольга». Его Гриша Юсупов, добрый и немного старомодный водитель ритуальных услуг, стал не просто частью сюжета, а настоящим символом искренности и простоты. Сам актер в интервью nsk.kp.ru так отзывался о герое:
«У Гриши классическая история человека, воспитанного бабушкой. Многие его понятия о жизни устарели. Если бы я был таким, как он, мне было бы тяжело. Я тоже когда-то был таким же добрым и открытым, тоже верил в чудеса. Со временем этой веры становится всё меньше. Мне кажется, так происходит со всеми, кто переезжает в Москву».
За свою карьеру, которая продолжается более двух десятилетий, Костромыкин снялся более чем в 90 проектах, пройдя путь от массовки до одного из самых востребованных характерных актеров страны.
Личная жизнь Максима Костромыкина: тихий развод и громкий романВ отличие от своего открытого и коммуникабельного экранного образа, в жизни Максим Костромыкин предпочитает сохранять конфиденциальность. Известно, что он был официально женат на Александре Нестеровой, которая работала в туристическом агентстве. В 2007 году у пары родилась дочь. Однако этот брак распался, подробности расставания актер тщательно скрывает, не комментируя причины разрыва публично.
Гораздо больше внимания привлекли его новые отношения. С 2019 года Костромыкин живет в гражданском браке с Анастасией Красиковой, которая младше его почти на двадцать лет (она 1999 года рождения). Несмотря на разницу в возрасте и тот факт, что избранница актера не связана с миром кино, пара, судя по редким совместным фотографиям в социальных сетях, выглядит счастливой. Этот союз, оставаясь вне глянцевых хроник, стал для Костромыкина тихой гаванью после предыдущих бурь.
За пределами съемочной площадки: спорт, путешествия и отдых по-костромыкинскиЗа долгие годы карьеры Максим Костромыкин убедил зрителей в своей полной самоотдаче на съемочной площадке, но как он перезагружается в свободное время? Оказывается, артист нашел свой идеальный баланс между физической активностью, созерцательным отдыхом и редкими, но яркими путешествиями. Его подход к досугу такой же осмысленный и лишенный показной гламурности, как и он сам.
Любовь к спорту, пришедшая с годами, — это отдельная глава в биографии актера. Вопреки стереотипу о том, что спорткомплекс — вторая родина для любого, кто следит за формой, Костромыкин пришел к серьезным тренировкам относительно поздно, уже после 30 лет, и сейчас с улыбкой «наверстывает упущенное». Он не скрывает, что изначальной целью было «заиметь тело атлета», но постепенно тренировки переросли в нечто большее — в источник энергии и отличного настроения.
«Я прямо наслаждаюсь этой взаимосвязью движения, нагрузок и увеличения дофамина. Она все решает», — признается артист.
Регулярность занятий — 3-4 раза в неделю — он старается поддерживать вне зависимости от съемочного графика, чередуя работу с «железом» и боксерской грушей. Это для него не просто рутина, а основа для поддержания не только физической, но и эмоциональной формы, что особенно важно в нестабильной актерской профессии.
В свободное от работы время артист может и на пляже поваляться, и в горы поехать. Семейный отдых для него — «святое» дело, возможность показать близким красивые места. Особой страстью к перемене мест актер, впрочем, не отличается, называя свое отношение к путешествиям «довольно аскетичным». Но когда едет, то делает это с полным погружением. Так, в феврале 2023 года он отправился в Архыз, где в 43 года впервые встал на сноуборд.
«Второй год я уже учусь на нем стоять, непосредственно стоять уже научился, езжу тоже потихоньку», — с юмором делился он прогрессом с изданием Men Today, добавляя, что уже осмелел настолько, что пробовал силы на зеленой трассе.
Летом того же года он отдыхал с семьей в Абхазии. Особое место в сердце артиста занимает Калининград — город, где прошли его юношеские годы. Он с теплотой вспоминает ту, еще не такую «нагроможденную» архитектуру, ощущение особого шарма и, конечно, людей.
«Калининград для меня — это такое место, где я задышал полной грудью, город, где мне что-то открывается», — говорит актер.
Как сейчас живет КостромыкинНесмотря на то, что пик популярности сериала «Ольга» остался позади, Максим Костромыкин остается крайне востребованным актером. Его фильмография пополняется несколькими проектами ежегодно. В 2024-2025 годах зрители увидели его в разноплановых работах: «Финист. Первый богатырь», «Сёстры 3», «Под неласковым небом», «Беги», «Новогоднее письмо» и «Смешная история-2».
В настоящее время в производстве находятся сериалы «Чёрная бухгалтерия», «Канские каникулы» и «Огонь». Этот насыщенный график говорит о том, что режиссеры ценят в Костромыкине невероятную работоспособность, универсальность и умение делать любой, даже самый небольшой образ, живым и запоминающимся.