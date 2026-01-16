Ранний интерес к кино, роман с коллегой и уход из ВГИКа: как сейчас живёт звезда фильма «Последний богатырь. Наследие» Олег Чугунов?
В российском кино всё чаще появляются молодые артисты, чьи имена за короткое время становятся узнаваемыми. Олег Чугунов — один из тех, кто уже к 20 годам успел собрать фильмографию более чем из 80 работ и пройти путь от эпизодов до главных ролей. Его история сочетает ранний старт, профессиональное признание и внимание публики, выходящее далеко за рамки экрана. Подробнее о жизни юноши и его личной жизни – в материале «Радио 1».
Ранний интерес к кино и первые шаги
Олег Чугунов родился 17 января 2004 года в Санкт-Петербурге в семье, далёкой от мира кино. Его мама — архитектор, отец — психолог. Несмотря на отсутствие актёрских традиций, интерес к кино у мальчика проявился рано. Он часто говорил о съёмках, и именно мама однажды решила поддержать это увлечение, записав сына на пробы эпизодической роли в сериале.
«Я стал ходить на пробы, появились первые эпизодические роли… Мама с папой очень этому умилялись, а сам я сначала воспринимал съемки как своего рода игру», – рассказывал Чугунов.
Так в девяитилетнем возрасте Олег начал сниматься. Его первые появления на экране пришлись на популярные сериалы — «Литейный», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Внутреннее расследование». Постепенно эпизоды становились регулярными, а внимание режиссёров и кастинг-директоров — всё более устойчивым.
Детство, увлечения и формирование характера Олега Чугунова
С ранних лет родители уделяли внимание всестороннему развитию сына. В детстве Олег занимался в театральной студии, танцевал, рисовал, играл на гитаре, пел в хоре, участвовал в команде КВН «Сборная СПбПУ Петра Великого». Отдельное место в его жизни занимал спорт — тхэквондо, которое помогло выработать дисциплину и силу воли.
Такой набор занятий сформировал не только творческие навыки, но и привычку к постоянной работе над собой — качество, которое позже неоднократно отмечали коллеги по съёмочным площадкам.
Прорыв и роль в сериале «Хор»
Одной из ключевых вех в карьере Чугунова стала роль Юры Соловьёва в сериале «Хор». На момент утверждения ему было всего 13 лет, а решение о его участии приняли всего за несколько дней до начала съёмок. Конкуренция была серьёзной, и сам актёр до последнего не верил в успех.
Съёмки длились с конца августа 2017 года по февраль 2018-го и стали для него первым проектом, растянувшимся на полгода. Работа оказалась сложной, но захватывающей. Олег признавался, что чувствовал себя не просто актёром, а человеком, буквально живущим в атмосфере 70-х годов.
В январе 2018 года он отметил 14-летие прямо на съёмочной площадке — этот день стал для него особенным и запомнился надолго.
Первые главные роли и фестивальное признание Олега Чугунова
Параллельно с сериалами Чугунов начал активно работать в кино. В мини-сериале «Осколки счастья» он получил первую главную роль Никиты Кораблёва. Проект имел успех у зрителей, и спустя год актёр вернулся к этому персонажу в продолжении.
Заметным этапом стала социальная драма «Ничей», где его драматический талант был отмечен наградами фестивалей «Окно в Европу» и «Покров» в 2017 году. Несмотря на то, что цифровой релиз картины состоялся позже, именно этот проект укрепил за Олегом репутацию серьёзного драматического актёра.
Он также снялся в украинском сериале «Когда возвращается прошлое», где сыграл сложную роль робкого подростка, попавшего под влияние отца, вышедшего из тюрьмы, а позже появился в «Екатерине. Самозванцы» и документальной ленте «Картина Бродского».
Активная работа и рост популярности
2020 год стал для Чугунова особенно насыщенным. В фильме ужасов «Яга. Кошмар тёмного леса» он продемонстрировал профессионализм и ответственность, самостоятельно исполняя трюки без каскадёров. Лента принесла ему заметную зрительскую популярность.
В том же году он появился в сериале «В шаге от рая» и драме «Два берега», где, несмотря на эпизодическую роль, получил возможность работать рядом с опытными артистами.
В 2021 году на экраны вышел блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор». На премьеру актёр пришёл вместе со своей девушкой, а после участвовал в автограф-сессии. Этот же период ознаменовался главными ролями в фильмах «Африка» и «Вне зоны доступа», где его партнёрами стали Маргарита Дьяченкова, Влас Кропалов и Нонна Гришаева. Примечательной деталью проекта стало участие в съёмках каскадёрских кота и лошади.
Сказки, драмы и мистические проекты
В 2022 году Олег сыграл волка Мориса в фильме «Красная Шапочка», заявленном как приквел сказки Шарля Перро. Актёр признавался, что волновался из-за масштабных декораций и работы рядом с такими коллегами, как Алексей Серебряков и Екатерина Климова.
Критики и зрители всё чаще отмечали, что драматические роли удаются ему особенно убедительно. Это подтвердили проекты «Право на свободу» и «Чёрная весна».
В 2023 году вышла комедийная драма «Голова-жестянка», а также независимый фильм Романа Михайлова «Наследие», снятый за короткий срок и с минимальным бюджетом, но получивший восторженные отзывы критиков.
В 2024-м зрители увидели фолк-хоррор «Домовой», где мистические персонажи создавались не с помощью графики, а благодаря гриму, вдохновлённому описаниями Владимира Даля. Критики отметили гоголевский дух картины.
Учёба, Москва и сложный выбор Олега Чугунова
В 2022 году Чугунов переехал в Москву и поступил во ВГИК на курс Сергея Безрукова. Однако плотный съёмочный график вынудил его взять академический отпуск. Ещё раньше, из-за постоянных съёмок, ему пришлось перейти на дистанционное обучение в старших классах.
В интервью актёр отмечал, что после завершения текущих проектов планирует обдумать, возвращаться ли к учёбе или продолжить полностью сосредотачиваться на карьере.
Личная жизнь, слухи и внимание поклонников
Рост популярности привёл к повышенному интересу к личной жизни актёра. Он активно вёл страницы в соцсетях, где делился новостями и фотографиями со съёмок.
Там же появлялись снимки с актрисой Глафирой Голубевой. Предположительно, их отношения начались во время работы над фильмом «Яга. Кошмар тёмного леса». Они вместе посещали премьеры и путешествовали, однако после 2022 года совместные кадры исчезли. Официальных комментариев не последовало, и поклонники сделали вывод о расставании.
Из-за экранной «химии» зрители часто «шипперят» Олега с партнёршами по проектам. Так было и с Варварой Володиной после фильма «Голова-жестянка», где внимание друг к другу они проявляли и за пределами кадра. Однако сами актёры эти слухи никак не комментировали.
Олег Чугунов сегодня
Сейчас актёр продолжает активно сниматься. В 2024 году вышел фильм «Последний богатырь. Наследие», а весной 2025 года Чугунов вернулся к роли Паши в третьем сезоне трагикомедии «Почка». В апреле вышла драма «Всё, что тебя касается», где сюжет связан с поисками отца главной героини и музыкой группы «Звери», а Рома Зверь выступил сопродюсером и композитором.
Кроме того, Чугунов получил главные роли в мистическом детективе «Тайный знак» и приключенческом триллере «Небесная тропа». Летом на платформе START состоялась премьера драмы «Путешествие на солнце и обратно», которую создатели позиционировали как ностальгию по 90-м.
В 2026 году на большие экраны выйдут сразу четыре картины с участием Олега Чугунова: «Тайный знак. Часть 2», «Тайный знак», «Небесная тропа» и «Игра на вылет». В первых трёх он исполнил главные роли.